В Кремле назвали госпитализацию Чубайса печальной новостью

01 августа 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков в курсе болезни Чубайса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывшего руководителя администрации президента РФ Анатолия Чубайса госпитализировали за границей с синдромом Гийена-Барре, и это является печальной новостью. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал случившееся. «Каких-то обращении за помощью мне не известно, чтобы были. Это печальная новость, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Но мы не владеем деталями. Если он обратится, мы по мере возможности пытаемся помогать всем российским гражданам», — коротко сказал он на конференц-колле. Ранее сообщалось, что Чубайс госпитализирован из-за того, что у него внезапно начали отниматься руки и ноги. Теперь состояние бывшего российского чиновника улучшилось.

Бывшего руководителя администрации президента РФ Анатолия Чубайса госпитализировали за границей с синдромом Гийена-Барре, и это является печальной новостью. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал случившееся. «Каких-то обращении за помощью мне не известно, чтобы были. Это печальная новость, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Но мы не владеем деталями. Если он обратится, мы по мере возможности пытаемся помогать всем российским гражданам», — коротко сказал он на конференц-колле. Ранее сообщалось, что Чубайс госпитализирован из-за того, что у него внезапно начали отниматься руки и ноги. Теперь состояние бывшего российского чиновника улучшилось.