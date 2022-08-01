Еще одна соратница пермского экс-губернатора уехала из РФ

Ксения Новикова улетела в Венгрию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший директор торговой сети «Семья» Ксения Новикова уехала из России. В связи с этим она уволилась с поста руководителя дивизиона «Урал» сети «Лента». «Семья» принадлежала бывшему губернатору Пермского края Олегу Чиркунову. Месяц назад РФ покинула экс-вице-президент краевой ТПП Елена Гилязова, которая также считалась членом команды Чиркунова.

«Экс-министр промышленности Пермского края, руководитель дивизиона „Урал“ сети „Лента“ Ксения Новикова покинула должность. Госпожа Новикова ушла из компании в связи с переездом в Венгрию», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Новикова пояснила, что в Венгрии планирует поступать в магистратуру европейского вуза, а свои задачи по слиянию «Семьи» и «Ленты» после сделки она выполнила. Новикова считается членом команды Олега Чиркунова. В 2011—2012 году она работала министром промышленности. После ухода из правительства трудилась на разных должностях в «Семье». В конце июня стало известно о том, что бывший коммерческий директор «Семьи» и экс-министр сельского хозяйства в правительства Олега Чиркунова Елена Гилязова переехала в Израиль.