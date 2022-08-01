В День ВДВ тюменские продавцы овощей и фруктов уйдут на выходной

День ВДВ отпразднуют в Тюмени 2 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В День Воздушно-десантных войск, который в России отмечают 2 августа, несколько торговых точек по продаже овощей и фруктов в Тюмени будут закрыты на санитарный день. Об этом URA.RU рассказал один из местных предпринимателей. По его словам, речь идет о магазинах, расположенных в центральной части города.

«Насколько мне известно, не все, но многие предприниматели приняли такое решение, чтобы избежать различных провокаций, касающихся традиций празднования Дня ВДВ. Формальная причина закрытия магазинов — санитарный день. Сейчас начало месяца, поэтому тут все логично», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Источник URA.RU, близкий к правоохранительным структурам, сообщил агентству, что 2 августа тюменские силовики будут работать в режиме праздничного дня. «Это усиленный режим несения службы, как во время больших городских праздников. Это делается для охраны правопорядка и безопасности граждан», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Он добавил, что полиции в этот день на улицах Тюмени будет немного больше, чем обычно. Комментарий пресс-службы регионального ГУВД ожидается.