В Белом доме констатировали снижение стоимости бензина в США

02 августа 2022 в 00:38 Размер текста - 17 +

Стоимость бензина в США упала почти на доллар с июня и продолжает снижаться, заявили в Белом доме Фото: Владимир Андреев © URA.RU В США стоимость бензина снизилась практически на доллар за галлон, после достижения пиковых значений в июне и продолжает уменьшаться. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «На сегодняшний день снижение цен продолжается уже почти семь недель подряд. С июня, когда эта цена достигла своих пиковых значений, снижение составило 81 цент за галлон», — заявила Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге Белого дома, транслируемом на YouTube. Ранее на сайте Белого дома сообщалось, что президент США Джо Байден планирует снизить стоимость бензина за счет установки ценового предела на российскую нефть. В США обсуждают установление максимальной стоимости на нефть из России на уровне 40-60 долларов за баррель, передает Bloomberg. До этого в Штатах признали необходимость поставок российской нефти на мировые рынки.

В США стоимость бензина снизилась практически на доллар за галлон, после достижения пиковых значений в июне и продолжает уменьшаться. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «На сегодняшний день снижение цен продолжается уже почти семь недель подряд. С июня, когда эта цена достигла своих пиковых значений, снижение составило 81 цент за галлон», — заявила Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге Белого дома, транслируемом на YouTube. Ранее на сайте Белого дома сообщалось, что президент США Джо Байден планирует снизить стоимость бензина за счет установки ценового предела на российскую нефть. В США обсуждают установление максимальной стоимости на нефть из России на уровне 40-60 долларов за баррель, передает Bloomberg. До этого в Штатах признали необходимость поставок российской нефти на мировые рынки.