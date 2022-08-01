01 августа 2022

CNBC: более половины жителей США живут от зарплаты до зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
61% американцев изо всех сил «сводит концы с концами», говорится в отчете LendingClub Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Более 60% американцев в июне жили от зарплаты до зарплаты. Об этом говорится в новом отчете финансовой компании LendingClub.

«По состоянию на июнь 61% американцев — примерно 157 миллионов взрослых — жили от зарплаты до зарплаты. Это по сравнению с 58%, которые сообщили, что живут от зарплаты до зарплаты в мае», — передает американский телеканал CNBC.

В отчете LendingClub отмечается, что даже самые высокооплачиваемы жители США «изо всех сил стараются, чтобы свести концы с концами». Кроме того, в материале уточняется, что 36% из этих людей зарабатывает более 200 тысяч долларов в год.

Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств. Так, например, США столкнулись с рекордным ростом инфляции, а Конгресс страны обвинил действующего президента Байдена в сильнейшем за последние 50 лет энергокризисе. Американский экс-разведчик Скотт Риттер заступился за Путина и обвинил Байдена в начале кризиса.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
Более 60% американцев в июне жили от зарплаты до зарплаты. Об этом говорится в новом отчете финансовой компании LendingClub. «По состоянию на июнь 61% американцев — примерно 157 миллионов взрослых — жили от зарплаты до зарплаты. Это по сравнению с 58%, которые сообщили, что живут от зарплаты до зарплаты в мае», — передает американский телеканал CNBC. В отчете LendingClub отмечается, что даже самые высокооплачиваемы жители США «изо всех сил стараются, чтобы свести концы с концами». Кроме того, в материале уточняется, что 36% из этих людей зарабатывает более 200 тысяч долларов в год. Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств. Так, например, США столкнулись с рекордным ростом инфляции, а Конгресс страны обвинил действующего президента Байдена в сильнейшем за последние 50 лет энергокризисе. Американский экс-разведчик Скотт Риттер заступился за Путина и обвинил Байдена в начале кризиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...