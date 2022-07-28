Американский лидер Джо Байден виноват в начале кризиса, а не президент России Владимир Путин. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
«Это не так. Виноват Джо Байден», — сказал Скотт Риттер в прямом эфире на YouTube, комментируя попытки Джо Байдена обвинить Владимира Путина в начале кризиса.
Он отметил, что США не считаются с другими людьми, населяющими мир, и пытаются навязать свою волю России, Украине и всей Европе в целом. «США требуют, чтобы мир действовал на их условиях, в соответствии с их правилами. Это значит, что мир должен плясать под их и только их дудку», — резюмировал Риттер.
Американский лидер Джо Байден виноват в начале кризиса, а не президент России Владимир Путин. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Это не так. Виноват Джо Байден», — сказал Скотт Риттер в прямом эфире на YouTube, комментируя попытки Джо Байдена обвинить Владимира Путина в начале кризиса. Он отметил, что США не считаются с другими людьми, населяющими мир, и пытаются навязать свою волю России, Украине и всей Европе в целом. «США требуют, чтобы мир действовал на их условиях, в соответствии с их правилами. Это значит, что мир должен плясать под их и только их дудку», — резюмировал Риттер. Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств. Так, например, США столкнулись с рекордным ростом инфляции, а Конгресс страны обвинил действующего президента Байдена в сильнейшем за последние 50 лет энергокризисе. Путин и Байден обменялись обвинениями в росте цен. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в развале американской экономики.