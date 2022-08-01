Вместо аварийного моста курганцы хотят понтонную переправу

Кировский мост будут ремонтировать почти год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На время ремонта Кировского моста, который перекроют 2 августа из-за аварийного состояния, курганцы предлагают открыть понтонную переправу. Соответствующими комментариями интернет-пользователи делятся в соцсети «ВКонтакте».

«А как люди будут ходить пешком на дачи, домой? Пешеходам сделайте проход», — комментирует пост о закрытии моста в паблике «Типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте» Дмитрий Верьялов. «Хотя бы паромную переправу установили!», — восклицает другой пользователь соцсети. «Когда снесли старый деревянный Кировский мост и строили новый (тот, который будут ремонтировать), то была понтонная переправа», — вспоминает Сергей Шмаков.

Проезд по Кировскому мосту власти планируют закрыть до 1 июня 2023 года. По информации мэрии, верхняя часть сооружения будет разобрана, поэтому пешеходы не смогут передвигаться по нему. До 15 октября этого года на перекрестке улицы Свободы и шоссе Тюнина установят светофор. Движение по мосту полностью перекрывают с 10 утра 2 августа.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков называл Кировский мост небезопасным и неопрятным. Также в Кургане на ремонт закрыт Некрасовский путепровод через реку Тобол.