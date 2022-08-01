Министр здравоохранения РФ утвердил ректора в тюменском вузе

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко утвердил ректора ТюмГМУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ, согласно которому исполняющий обязанности ректора Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) Иван Петров стал руководителем вуза с 1 августа. Об этом событии рассказали в пресс-службе университета.

«Утвердить с 1 августа 2022 года Петрова Ивана в должности ректора учреждения высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет», — указано в приказе. Там также обозначено, что Петров будет занимать этот пост следующие 5 лет.

Ранее пресс-служба ТюмГМУ сообщала, что 31 марта этого года Петрова избрали на должность ректора в ходе конференции преподавателей, работников и обучающихся вуза. Кандидатуру Ивана Петрова согласовала аттестационная комиссия министерства здравоохранения РФ.

Как уже сообщало URA.RU, Петров занял этот пост после смерти предыдущего руководителя вуза Ирины Медведевой, которая погибла в марте 2021 года. Ранее мужчина занимал должность проректора по научно-исследовательской работе и инновационной политике в этом же университете.