Соратник Ельцина уличил Зюганова во лжи: «ерунду говорит»

02 августа 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Бывший руководитель службы протокола Ельцина Владимир Шевченко опроверг слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-президент России Борис Ельцин никогда не предлагал лидеру КПРФ Геннадию Зюганову «никаких любых постов». Об этом журналистам заявил бывший руководитель службы протокола Ельцина Владимир Шевченко. «Болтает очень много. Ничего ему никогда не предлагалось. Ерунду он говорит. Он сам всегда сидел, ничего не говорил, он только после того, как посидят, поговорят, послушает, потом выйдет, и прессе говорит: я сказал, я то и се. Это, как говорится, выдумка. Говорить о чем-то надо. Слушай, ну, чего уж вспоминать-то! То, что было 30 лет тому назад. Уже деда-то 15 лет с лишним нету», — заявил Шевченко изданию «Комсомольская правда». 30 июля, выступая на форуме «Территория смыслов», Зюганов заявил, что однажды Ельцин предложил ему занять любой пост в государстве. Глава КПРФ, по его словам, ответил президенту, что предпочел бы лучше застрелиться. Также коммунист раскритиковал Ельцин Центр, заявив, что он был создан американцами, а экспозиция музея являются «политической порнографией», так как там нет упоминаний о Великой Отечественной войне. Позже Наина Ельцина, супруга первого президента России, обрушилась с публичной критикой в адрес Зюганова. Слова коммуниста она назвала «чушью». «Вранье в каждом слове! <…> Побойтесь Бога, Геннадий Андреевич, вы вроде в него верите, несмотря на коммунистические убеждения», — заявила Ельцина.

Экс-президент России Борис Ельцин никогда не предлагал лидеру КПРФ Геннадию Зюганову «никаких любых постов». Об этом журналистам заявил бывший руководитель службы протокола Ельцина Владимир Шевченко. «Болтает очень много. Ничего ему никогда не предлагалось. Ерунду он говорит. Он сам всегда сидел, ничего не говорил, он только после того, как посидят, поговорят, послушает, потом выйдет, и прессе говорит: я сказал, я то и се. Это, как говорится, выдумка. Говорить о чем-то надо. Слушай, ну, чего уж вспоминать-то! То, что было 30 лет тому назад. Уже деда-то 15 лет с лишним нету», — заявил Шевченко изданию «Комсомольская правда». 30 июля, выступая на форуме «Территория смыслов», Зюганов заявил, что однажды Ельцин предложил ему занять любой пост в государстве. Глава КПРФ, по его словам, ответил президенту, что предпочел бы лучше застрелиться. Также коммунист раскритиковал Ельцин Центр, заявив, что он был создан американцами, а экспозиция музея являются «политической порнографией», так как там нет упоминаний о Великой Отечественной войне. Позже Наина Ельцина, супруга первого президента России, обрушилась с публичной критикой в адрес Зюганова. Слова коммуниста она назвала «чушью». «Вранье в каждом слове! <…> Побойтесь Бога, Геннадий Андреевич, вы вроде в него верите, несмотря на коммунистические убеждения», — заявила Ельцина.