Завод теневого мэра Перми заинтересовал ревизоров из Москвы

02 августа 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

«Камский кабель», близкий к Владимиру Плотникову, ждет проверка производительности Фото: Алексей Глазырин © URA.RU ООО «Камский кабель», совладельцем которого является самый богатый депутат гордумы Перми Владимир Плотников, ждет проверка федеральных экспертов. Центр производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) при Минэкономразвития РФ в течение двух дней будет анализировать итоги реализации проектов по повышению производительности, в котором принимает участие завод, сообщили URA.RU в пресс-службе центра. «В число первых регионов, в которых состоится мониторинг в 2022 году, вошел Пермский край. 4 и 5 августа экспертная группа посетит ООО „Камский кабель“ (г. Пермь). Команда предприятия продемонстрирует этапы реализации проекта „Повышение производительности труда“», — отметили в пресс-службе Центра производительности. ООО «Камкабель» является участником программы «Лидеры производительности», в рамках которой завод обучил 17 управленцев. «Благодаря этому компания получила необходимые сегодня опыт и компетенции для оптимизации производственных процессов и сумела предвосхитить кризисные события», — отмечают в ВАВТ. За год индекс производительности труда вырос с 9,5% до 19%. Прибыль увеличилась на 30%. В пермской политтусовке Плотникова негласно называют теневым мэром.

ООО «Камский кабель», совладельцем которого является самый богатый депутат гордумы Перми Владимир Плотников, ждет проверка федеральных экспертов. Центр производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) при Минэкономразвития РФ в течение двух дней будет анализировать итоги реализации проектов по повышению производительности, в котором принимает участие завод, сообщили URA.RU в пресс-службе центра. «В число первых регионов, в которых состоится мониторинг в 2022 году, вошел Пермский край. 4 и 5 августа экспертная группа посетит ООО „Камский кабель“ (г. Пермь). Команда предприятия продемонстрирует этапы реализации проекта „Повышение производительности труда“», — отметили в пресс-службе Центра производительности. ООО «Камкабель» является участником программы «Лидеры производительности», в рамках которой завод обучил 17 управленцев. «Благодаря этому компания получила необходимые сегодня опыт и компетенции для оптимизации производственных процессов и сумела предвосхитить кризисные события», — отмечают в ВАВТ. За год индекс производительности труда вырос с 9,5% до 19%. Прибыль увеличилась на 30%. В пермской политтусовке Плотникова негласно называют теневым мэром.