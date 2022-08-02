В Кремле отреагировали на отказ США обменять Грайнер на Бута

Дмитрий Песков не стал раскрывать подробности переговоров с США Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кремле не стали раскрывать подробности о ходе переговоров Москвы и Вашингтона по обмену заключенными, подчеркнув, что «мегафонная дипломатия» не приведет к результату. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Нет, мы по-прежнему считаем, что любые информационные обмены по теме должны быть дискретными. Здесь „мегафонная дипломатия“, публичный обмен позициями не приведет к результату», — сказал Песков.

Ранее URA.RU писало, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что обмен заключенными между Россией и США, в число которых может войти экс-баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер, обсуждался на президентском уровне. Спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево и доставили в Химкинский городской суд после того, как нашли в ее багаже запрещенное к провозу гашишное масло. В ее отношении возбудили дело о контрабанде наркотиков. Политики США вступились за спортсменку и попросили отпустить ее домой. Штаты предложили обменять баскетболистку на осужденных, содержащихся в США. Среди них американец-шпион Пол Уилон и предприниматель Виктор Бут.