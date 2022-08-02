Источник: свердловский губернатор уехал в Донбасс

Евгений Куйвашев, по неподтвержденным данным, может находиться в ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в данный момент может находиться в командировке в Донецкой народной республике. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружению главы региона. Предположительно, Куйвашев мог выехать в Макеевку, над которой в мае область взяла шефство.

«По неподтвержденной информации, губернатор находится в Донбассе. [Точная цель поездки] пока неизвестна», — передал собеседник агентства. Накануне этого, как URA.RU сообщало ранее, Куйвашева вызывали в Москву. Согласно одной из версий, оттуда он и отправился в командировку. Планируется, что губернатор вернется на Урал уже к концу недели: 4 августа в Екатеринбурге ждут главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

Впрочем, официального подтверждения визита Куйвашева в Донбасс пока нет. Оперативно получить комментарий у представителей губернатора URA.RU не удалось, в его пресс-службе не ответили на вопрос агентства.

Впервые Куйвашев был в Донбассе в начале июня. Там он общался с руководством Макеевки, которую Свердловская область будет восстанавливать. Незадолго до него на территорию выезжали и другие уральские политики. Например, вице-губернатор Олег Чемезов, первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий, депутат Госдумы Максим Иванов и другие.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства утверждал, что также это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.