Канада ввела санкции против россиян, участвовавших в боях за Бучу

02 августа 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Канада ввела санкции против 43 физических и 17 юридических лиц Фото: Владимир Андреев © URA.RU Канада расширила санкционный список, включив в него российских военнослужащих, которых Минобороны Украины обвиняет в причастности к «массовым обстрелам» в Буче. Об этом сообщило правительство страны. «Канада расширила ограничения против России, включив в санкционный список 43 физических и 17 юридических лиц», — передает РИА «Новости», ссылаясь на заявление правительства Канады. Согласно перечню, страна ввела ограничения против российских военнослужащих, которых министерство обороны Украины обвинило в причастности к обстрелу в Буче, уточнили в агентстве. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. По сведениям Минобороны, в ходе нее ВСУ неоднократно устраивали инсценировки для того, чтобы дискредитировать российскую армию, передает «Национальная служба новостей». Так, 3 апреля украинские и западные СМИ начали сообщать о «массовых убийствах» в городе Буча, обвиняя в убийствах ВСУ. Однако в Минобороны РФ опровергли эти заявления и отметили, что сообщения о трупах начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города.

Канада расширила санкционный список, включив в него российских военнослужащих, которых Минобороны Украины обвиняет в причастности к «массовым обстрелам» в Буче. Об этом сообщило правительство страны. «Канада расширила ограничения против России, включив в санкционный список 43 физических и 17 юридических лиц», — передает РИА «Новости», ссылаясь на заявление правительства Канады. Согласно перечню, страна ввела ограничения против российских военнослужащих, которых министерство обороны Украины обвинило в причастности к обстрелу в Буче, уточнили в агентстве. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. По сведениям Минобороны, в ходе нее ВСУ неоднократно устраивали инсценировки для того, чтобы дискредитировать российскую армию, передает «Национальная служба новостей». Так, 3 апреля украинские и западные СМИ начали сообщать о «массовых убийствах» в городе Буча, обвиняя в убийствах ВСУ. Однако в Минобороны РФ опровергли эти заявления и отметили, что сообщения о трупах начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города.