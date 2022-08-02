Товары из H&M стали доступны для россиян на Wildberries

03 августа 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Товары H&M стали продавать на Wildberries Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заявивший об уходе из России бренд H&M начали продавать остатки товаров на Wildberries. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на своего корреспондента. В частности, на Wildberries уже стали доступны спортивные костюмы, толстовки. Кроме того, к продаже доступна детская одежда и обувь, — передает корреспондент РИА «Новости». Ритейлер модной одежды H&M приостановил деятельность в России в марте. Компания заявила об окончательном уходе из России 18 июля. Ранее сообщалось, что в связи с этим шведская компания H&M, занимающаяся продажей одежды, собирается открыть свои российские магазины для финальной распродажи товаров.

Заявивший об уходе из России бренд H&M начали продавать остатки товаров на Wildberries. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на своего корреспондента. В частности, на Wildberries уже стали доступны спортивные костюмы, толстовки. Кроме того, к продаже доступна детская одежда и обувь, — передает корреспондент РИА «Новости». Ритейлер модной одежды H&M приостановил деятельность в России в марте. Компания заявила об окончательном уходе из России 18 июля. Ранее сообщалось, что в связи с этим шведская компания H&M, занимающаяся продажей одежды, собирается открыть свои российские магазины для финальной распродажи товаров.