Депутат Госдумы раскритиковала вдову Ельцина за наезд на Зюганова

Депутат Нина Останина заступилась за лидера КПРФ Геннадия Зюганова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член партии КПРФ Нина Останина заступилась за лидера коммунистов Геннадия Зюганова после критики Наины Ельциной, супруги первого президента России. Заявление Останиной опубликовала пресс-служба КПРФ.

«Если брать лично Ельцина, то, заявляя, что он всегда был „идеологическим врагом“ Зюганова, Наина Иосифовна права в одном: между главой КПРФ и палачом российского Белого дома лежит морально-нравственная пропасть. <…> В личном плане между коммунистом и патриотом Зюгановым и „перевертышем“ Ельциным, в самом деле, нет ничего общего. Устами Наины Ельциной говорят те, кто желает нового порабощения и распада России», — заявила Останина.

Останина уверена, что Ельцина и «люди из девяностых» стремятся погрузить Россию в новую Смуту. «Не получится, Наина Иосифовна! Ваше время ушло. А Зюганов — победил. Победил тогда, когда, демонстрируя великую мудрость, уберег нас от гражданской войны. <…> И побеждает сейчас, когда высшее политическое руководство России во многом реализует Программу КПРФ. Именно грядущей русской, советской Победы так боятся враги нашей Державы. Но эта Победа неминуема», — добавила депутат Госдумы.

Наина Ельцина раскритиковала Зюганова, после его заявления о том, что Ельцин однажды предложил ему занять любой пост в государстве. Вдова первого президента России назвала высказывание лидера коммунистов «враньем» и «чушью».

Ранее URA.RU сообщало, что 30 июля, выступая на форуме «Территория смыслов», Зюганов рассказал о предложении Ельцина. Также агентство рассказывало, соратник Ельцина Владимир Шевченко уличил лидера коммунистов во лжи.