Бывший адвокат тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за расстрел сослуживцев в 2019 году, Руслан Нагиев, считает, что кадры допросов по делу об убийстве 8-летней девочки из Тюмени не должны были попадать в открытый доступ до вынесения приговора суда. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Ранее на Youtube-канале программы «Честный детектив» была опубликована 45-минутная видеозапись следственных действий с обвиняемым по этому уголовному делу Виталием Бережным.
«Есть статья, которая запрещает разглашение сведений из уголовного дела — это уголовное преступление. Независимо от того, предупрежден кто-либо, давал подписку о неразглашении или нет: сведения разглашать запрещено. В данном случае, если были выложены видеозаписи с допросом — это, конечно, тянет, на мой взгляд на эту статью. С другой стороны — присяжных предупреждают, что они не должны читать и смотреть СМИ и публикации, которые касаются рассматриваемого ими дела. Но еще раз скажу — если выложили видео допросов — это поступок уже на грани», — пояснил он разговоре с URA.RU.
28 июля коллегию присяжных по делу об убийстве 8-летней девочки из Тюмени распустили за нарушение тайны совещательной комнаты. Это произошло после того, как в СМИ и telegram-каналах появились слухи о том, что обвиняемому по этому уголовному делу Виталию Бережному был вынесен оправдательный вердикт.
В региональное управление СК по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
8-летняя девочка пропала в Тюмени 30 июня 2021 года. Тело ребенка было найдено в коробке на берегу озера Оброчное 19 августа того же года. Спустя несколько дней силовики задержали подозреваемого в совершении убийства, которым оказался Виталий Бережной. Он признался в содеянном, но позже отказался от своих слов, сославшись на то, что дал показания под давлением следствия.
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Бывший адвокат тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за расстрел сослуживцев в 2019 году, Руслан Нагиев, считает, что кадры допросов по делу об убийстве 8-летней девочки из Тюмени не должны были попадать в открытый доступ до вынесения приговора суда. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Ранее на Youtube-канале программы «Честный детектив» была опубликована 45-минутная видеозапись следственных действий с обвиняемым по этому уголовному делу Виталием Бережным. «Есть статья, которая запрещает разглашение сведений из уголовного дела — это уголовное преступление. Независимо от того, предупрежден кто-либо, давал подписку о неразглашении или нет: сведения разглашать запрещено. В данном случае, если были выложены видеозаписи с допросом — это, конечно, тянет, на мой взгляд на эту статью. С другой стороны — присяжных предупреждают, что они не должны читать и смотреть СМИ и публикации, которые касаются рассматриваемого ими дела. Но еще раз скажу — если выложили видео допросов — это поступок уже на грани», — пояснил он разговоре с URA.RU. 28 июля коллегию присяжных по делу об убийстве 8-летней девочки из Тюмени распустили за нарушение тайны совещательной комнаты. Это произошло после того, как в СМИ и telegram-каналах появились слухи о том, что обвиняемому по этому уголовному делу Виталию Бережному был вынесен оправдательный вердикт. В региональное управление СК по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. 8-летняя девочка пропала в Тюмени 30 июня 2021 года. Тело ребенка было найдено в коробке на берегу озера Оброчное 19 августа того же года. Спустя несколько дней силовики задержали подозреваемого в совершении убийства, которым оказался Виталий Бережной. Он признался в содеянном, но позже отказался от своих слов, сославшись на то, что дал показания под давлением следствия.