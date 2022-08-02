Адвокат осудил слив видео допросов тюменца Бережного. Видео

03 августа 2022 в 12:33 Размер текста - 17 +

45-минутная видеозапись следственных действий с обвиняемым в убийстве девочки Виталием Бережным была опубликована на Youtube 2 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой Бывший адвокат тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за расстрел сослуживцев в 2019 году, Руслан Нагиев, считает, что кадры допросов по делу об убийстве 8-летней девочки из Тюмени не должны были попадать в открытый доступ до вынесения приговора суда. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Ранее на Youtube-канале программы «Честный детектив» была опубликована 45-минутная видеозапись следственных действий с обвиняемым по этому уголовному делу Виталием Бережным. «Есть статья, которая запрещает разглашение сведений из уголовного дела — это уголовное преступление. Независимо от того, предупрежден кто-либо, давал подписку о неразглашении или нет: сведения разглашать запрещено. В данном случае, если были выложены видеозаписи с допросом — это, конечно, тянет, на мой взгляд на эту статью. С другой стороны — присяжных предупреждают, что они не должны читать и смотреть СМИ и публикации, которые касаются рассматриваемого ими дела. Но еще раз скажу — если выложили видео допросов — это поступок уже на грани», — пояснил он разговоре с URA.RU. 28 июля коллегию присяжных по делу об убийстве 8-летней девочки из Тюмени распустили за нарушение тайны совещательной комнаты. Это произошло после того, как в СМИ и telegram-каналах появились слухи о том, что обвиняемому по этому уголовному делу Виталию Бережному был вынесен оправдательный вердикт. В региональное управление СК по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. 8-летняя девочка пропала в Тюмени 30 июня 2021 года. Тело ребенка было найдено в коробке на берегу озера Оброчное 19 августа того же года. Спустя несколько дней силовики задержали подозреваемого в совершении убийства, которым оказался Виталий Бережной. Он признался в содеянном, но позже отказался от своих слов, сославшись на то, что дал показания под давлением следствия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший адвокат тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за расстрел сослуживцев в 2019 году, Руслан Нагиев, считает, что кадры допросов по делу об убийстве 8-летней девочки из Тюмени не должны были попадать в открытый доступ до вынесения приговора суда. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Ранее на Youtube-канале программы «Честный детектив» была опубликована 45-минутная видеозапись следственных действий с обвиняемым по этому уголовному делу Виталием Бережным. «Есть статья, которая запрещает разглашение сведений из уголовного дела — это уголовное преступление. Независимо от того, предупрежден кто-либо, давал подписку о неразглашении или нет: сведения разглашать запрещено. В данном случае, если были выложены видеозаписи с допросом — это, конечно, тянет, на мой взгляд на эту статью. С другой стороны — присяжных предупреждают, что они не должны читать и смотреть СМИ и публикации, которые касаются рассматриваемого ими дела. Но еще раз скажу — если выложили видео допросов — это поступок уже на грани», — пояснил он разговоре с URA.RU. 28 июля коллегию присяжных по делу об убийстве 8-летней девочки из Тюмени распустили за нарушение тайны совещательной комнаты. Это произошло после того, как в СМИ и telegram-каналах появились слухи о том, что обвиняемому по этому уголовному делу Виталию Бережному был вынесен оправдательный вердикт. В региональное управление СК по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. 8-летняя девочка пропала в Тюмени 30 июня 2021 года. Тело ребенка было найдено в коробке на берегу озера Оброчное 19 августа того же года. Спустя несколько дней силовики задержали подозреваемого в совершении убийства, которым оказался Виталий Бережной. Он признался в содеянном, но позже отказался от своих слов, сославшись на то, что дал показания под давлением следствия.