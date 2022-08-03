Ректора «Шанинки» Зуева отпустили из СИЗО

03 августа 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Отмечается, что Зуев признал свою вину и погасил ущерб, установленный следствием Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой Тверской суд Москвы перевел ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева из СИЗО под домашний арест. В ходе заседания представитель Следственного комитета РФ сообщил, что обвиняемый погасил ущерб и пошел на сделку со следствием. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить», — заявил судья. Его слова приводит корреспондент РИА «Новости». Журналист отмечает, что ректора освободили из-под стражи прямо в зале суда. Он отправится под домашний арест до 21 октября. В своем ходатайстве следователь указывал на то, что Зуев признал вину, погасил ущерб и дал показания на новых соучастников, о которых ранее следствию ничего известно не было. Ранее сообщалось о том, что ректор Зуев дал признательные показания по делу о мошенничестве. Его обвиняют в хищении 21 миллиона рублей у «Фонда новых форм развития образования» (ФНФРО). Используя служебное положение, фигуранты делали подложные договоры для фиктивного трудоустройства сотрудников, полагает следствие. Ранее суд отпустил под домашний арест другого обвиняемого по этому делу — ректора РАНХиГС Владимира Мау. Еще один фигурант — экс-замминистра просвещения РФ и бывший вице-президент «Сбербанка» Марина Ракова — по-прежнему находится в СИЗО.

Тверской суд Москвы перевел ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева из СИЗО под домашний арест. В ходе заседания представитель Следственного комитета РФ сообщил, что обвиняемый погасил ущерб и пошел на сделку со следствием. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить», — заявил судья. Его слова приводит корреспондент РИА «Новости». Журналист отмечает, что ректора освободили из-под стражи прямо в зале суда. Он отправится под домашний арест до 21 октября. В своем ходатайстве следователь указывал на то, что Зуев признал вину, погасил ущерб и дал показания на новых соучастников, о которых ранее следствию ничего известно не было. Ранее сообщалось о том, что ректор Зуев дал признательные показания по делу о мошенничестве. Его обвиняют в хищении 21 миллиона рублей у «Фонда новых форм развития образования» (ФНФРО). Используя служебное положение, фигуранты делали подложные договоры для фиктивного трудоустройства сотрудников, полагает следствие. Ранее суд отпустил под домашний арест другого обвиняемого по этому делу — ректора РАНХиГС Владимира Мау. Еще один фигурант — экс-замминистра просвещения РФ и бывший вице-президент «Сбербанка» Марина Ракова — по-прежнему находится в СИЗО.