Ректора «Шанинки» Зуева отпустили из СИЗО

Тверской суд Москвы перевел ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева из СИЗО под домашний арест. В ходе заседания представитель Следственного комитета РФ сообщил, что обвиняемый погасил ущерб и пошел на сделку со следствием.
«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить», — заявил судья. Его слова приводит корреспондент РИА «Новости».
Журналист отмечает, что ректора освободили из-под стражи прямо в зале суда. Он отправится под домашний арест до 21 октября. В своем ходатайстве следователь указывал на то, что Зуев признал вину, погасил ущерб и дал показания на новых соучастников, о которых ранее следствию ничего известно не было.
Ранее сообщалось о том, что ректор Зуев дал признательные показания по делу о мошенничестве. Его обвиняют в хищении 21 миллиона рублей у «Фонда новых форм развития образования» (ФНФРО). Используя служебное положение, фигуранты делали подложные договоры для фиктивного трудоустройства сотрудников, полагает следствие. Ранее суд отпустил под домашний арест другого обвиняемого по этому делу — ректора РАНХиГС Владимира Мау. Еще один фигурант — экс-замминистра просвещения РФ и бывший вице-президент «Сбербанка» Марина Ракова — по-прежнему находится в СИЗО.
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Тверской суд Москвы перевел ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева из СИЗО под домашний арест. В ходе заседания представитель Следственного комитета РФ сообщил, что обвиняемый погасил ущерб и пошел на сделку со следствием. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить», — заявил судья. Его слова приводит корреспондент РИА «Новости». Журналист отмечает, что ректора освободили из-под стражи прямо в зале суда. Он отправится под домашний арест до 21 октября. В своем ходатайстве следователь указывал на то, что Зуев признал вину, погасил ущерб и дал показания на новых соучастников, о которых ранее следствию ничего известно не было. Ранее сообщалось о том, что ректор Зуев дал признательные показания по делу о мошенничестве. Его обвиняют в хищении 21 миллиона рублей у «Фонда новых форм развития образования» (ФНФРО). Используя служебное положение, фигуранты делали подложные договоры для фиктивного трудоустройства сотрудников, полагает следствие. Ранее суд отпустил под домашний арест другого обвиняемого по этому делу — ректора РАНХиГС Владимира Мау. Еще один фигурант — экс-замминистра просвещения РФ и бывший вице-президент «Сбербанка» Марина Ракова — по-прежнему находится в СИЗО.