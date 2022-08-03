Челябинский губернатор поддержал выплатами бойцов в Донбассе

04 августа 2022 в 10:23 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер распорядился поддержать бойцов формируемых в регионе батальонов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дополнил список категорий бойцов из региона в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛДНР), которым регион окажет помощь. Соответствующее распоряжение появилось на официальном онлайн-портале правовой информации. «Внести в порядок предоставления единовременной выплаты изменения. Постановление выступает в силу со дня его подписания», — сообщается в документе. Перечень лиц, которым полагается помощь, дополнили за счет бойцов, подписавших с Министерством обороны РФ контракт на военную службу в рядах батальонов «Южноуралец» и «Южный Урал». В подписанном документе определен список документов, которые необходимо предоставить, чтобы получить право на выплату. В августе военный комиссариат региона объявил дополнительный набор жителей области в батальоны «Южноуралец» и «Южный Урал». Подписавшим контракт в возрасте от 20 до 50 лет обещаны социальные гарантии, обмундирование и экипировка. В середине июля регион проводил первые 125 бойцов, которые вызвались быть добровольцами в формируемых батальонах. Служить предстоит, выполняя задачи спецоперации на Украине. Объявленная Россией 24 февраля спецоперация преследует цели денацификации и демилитаризации сопредельного государства.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дополнил список категорий бойцов из региона в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛДНР), которым регион окажет помощь. Соответствующее распоряжение появилось на официальном онлайн-портале правовой информации. «Внести в порядок предоставления единовременной выплаты изменения. Постановление выступает в силу со дня его подписания», — сообщается в документе. Перечень лиц, которым полагается помощь, дополнили за счет бойцов, подписавших с Министерством обороны РФ контракт на военную службу в рядах батальонов «Южноуралец» и «Южный Урал». В подписанном документе определен список документов, которые необходимо предоставить, чтобы получить право на выплату. В августе военный комиссариат региона объявил дополнительный набор жителей области в батальоны «Южноуралец» и «Южный Урал». Подписавшим контракт в возрасте от 20 до 50 лет обещаны социальные гарантии, обмундирование и экипировка. В середине июля регион проводил первые 125 бойцов, которые вызвались быть добровольцами в формируемых батальонах. Служить предстоит, выполняя задачи спецоперации на Украине. Объявленная Россией 24 февраля спецоперация преследует цели денацификации и демилитаризации сопредельного государства.