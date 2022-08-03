03 августа 2022

Челябинский губернатор поддержал выплатами бойцов в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Текслер в Коелге. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер распорядился поддержать бойцов формируемых в регионе батальонов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дополнил список категорий бойцов из региона в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛДНР), которым регион окажет помощь. Соответствующее распоряжение появилось на официальном онлайн-портале правовой информации.

«Внести в порядок предоставления единовременной выплаты изменения. Постановление выступает в силу со дня его подписания», — сообщается в документе.

Перечень лиц, которым полагается помощь, дополнили за счет бойцов, подписавших с Министерством обороны РФ контракт на военную службу в рядах батальонов «Южноуралец» и «Южный Урал». В подписанном документе определен список документов, которые необходимо предоставить, чтобы получить право на выплату.

В августе военный комиссариат региона объявил дополнительный набор жителей области в батальоны «Южноуралец» и «Южный Урал». Подписавшим контракт в возрасте от 20 до 50 лет обещаны социальные гарантии, обмундирование и экипировка. В середине июля регион проводил первые 125 бойцов, которые вызвались быть добровольцами в формируемых батальонах.

Служить предстоит, выполняя задачи спецоперации на Украине. Объявленная Россией 24 февраля спецоперация преследует цели денацификации и демилитаризации сопредельного государства.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дополнил список категорий бойцов из региона в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛДНР), которым регион окажет помощь. Соответствующее распоряжение появилось на официальном онлайн-портале правовой информации. «Внести в порядок предоставления единовременной выплаты изменения. Постановление выступает в силу со дня его подписания», — сообщается в документе. Перечень лиц, которым полагается помощь, дополнили за счет бойцов, подписавших с Министерством обороны РФ контракт на военную службу в рядах батальонов «Южноуралец» и «Южный Урал». В подписанном документе определен список документов, которые необходимо предоставить, чтобы получить право на выплату. В августе военный комиссариат региона объявил дополнительный набор жителей области в батальоны «Южноуралец» и «Южный Урал». Подписавшим контракт в возрасте от 20 до 50 лет обещаны социальные гарантии, обмундирование и экипировка. В середине июля регион проводил первые 125 бойцов, которые вызвались быть добровольцами в формируемых батальонах. Служить предстоит, выполняя задачи спецоперации на Украине. Объявленная Россией 24 февраля спецоперация преследует цели денацификации и демилитаризации сопредельного государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...