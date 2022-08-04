Автор мема «штрибан, фильтруй хрюканину» выступит с Маршалом

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Пресс-показ мировой премьеры мюзикла «Лофт. История красивой жизни» в Уральском государственном театре эстрады. Екатеринбург, новиков александр
Бард Александр Новиков сообщил в соцсетях, что станет хедлайнером Дня города в Екатеринбурге Фото:

Бард Александр Новиков станет хедлайнером Дня города в Екатеринбурге и выступит на одной сцене с Александром Маршалом. Об этом музыкант сообщил в своем сообществе во «ВКонтакте».

«20 августа День родного города Екатеринбурга. Выступаю вечером с группой на центральной площадке у Драмтеатра вместе с моим другом Александром Маршалом. Концерт по полной!», — поделился бард.

Ранее URA.RU сообщало, что Новиков заступился за своего соседа, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в его перепалке с телеведущим Владимиром Соловьевым. Так и родился популярный мем «Штрибан, ты фильтруй хрюканину».

День города пройдет в Екатеринбурге 20 августа. Хэдлайнером праздника станет певец Александр Маршал и музыкальный проект Filatov & Karas.

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Бард Александр Новиков станет хедлайнером Дня города в Екатеринбурге и выступит на одной сцене с Александром Маршалом. Об этом музыкант сообщил в своем сообществе во «ВКонтакте». «20 августа День родного города Екатеринбурга. Выступаю вечером с группой на центральной площадке у Драмтеатра вместе с моим другом Александром Маршалом. Концерт по полной!», — поделился бард. Ранее URA.RU сообщало, что Новиков заступился за своего соседа, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в его перепалке с телеведущим Владимиром Соловьевым. Так и родился популярный мем «Штрибан, ты фильтруй хрюканину». День города пройдет в Екатеринбурге 20 августа. Хэдлайнером праздника станет певец Александр Маршал и музыкальный проект Filatov & Karas.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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