Автор мема «штрибан, фильтруй хрюканину» выступит с Маршалом

Бард Александр Новиков сообщил в соцсетях, что станет хедлайнером Дня города в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бард Александр Новиков станет хедлайнером Дня города в Екатеринбурге и выступит на одной сцене с Александром Маршалом. Об этом музыкант сообщил в своем сообществе во «ВКонтакте».

«20 августа День родного города Екатеринбурга. Выступаю вечером с группой на центральной площадке у Драмтеатра вместе с моим другом Александром Маршалом. Концерт по полной!», — поделился бард.

Ранее URA.RU сообщало, что Новиков заступился за своего соседа, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в его перепалке с телеведущим Владимиром Соловьевым. Так и родился популярный мем «Штрибан, ты фильтруй хрюканину».

День города пройдет в Екатеринбурге 20 августа. Хэдлайнером праздника станет певец Александр Маршал и музыкальный проект Filatov & Karas.