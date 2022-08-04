Аналитики нашли главные критерии, влияющие на власть губернаторов

05 августа 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

Для Кремля важной остается экология, социальные контракты и развитие сельских территорий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На рейтинг российских губернаторов влияют сразу несколько факторов, одним из которых является подготовка больших федеральных предприятий в различных областях. Такой информацией с агентством URA.RU поделились специалисты Агентства политических и экономических коммуникаций. «Подготовка к проведению крупных федеральных мероприятий и реализации инфраструктурных проектов. А также эффективность работы по преодолению последствий стихийных бедствий, расследования правоохранительных органов в отношении региональных чиновников — вот факторы, повлиявшие на позиции губернаторов рейтинга в июле. Для Кремля по-прежнему значимой остается экологическая повестка, эффективность использования социальных контрактов в регионах, работа по развитию сельских территорий, работа на Донбассе и на занятых российскими войсками территориях», — отмечается в информации организации. Сообщается также, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин за месяц усилил свое влияние сразу на 4 позиции, оказавшись в рейтинге на 20 месте. Причина этому — решение президента РФ Владимира Путина о проведении Международного форума «Россия — спортивная держава» в 2023 году в Перми. У губернатора Челябинской области Алексея Текслера, поднявшегося с 14-го на 12-е место, также нет проблем. Президиум правительственной комиссии по региональному развитию утвердил заявку на предоставление области кредита на 1,06 млрд рублей для реконструкции системы водоснабжения Копейского городского округа. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опустился с 27 на 28 место рейтинга губернаторов. Глава Ханты-Мансийского АО — Югра Наталья Комарова, наоборот, с последнего июньского рейтинга поднялась на две строчки и занимает на данный момент 35 место. Губернатор Курганской области Вадим Шумков Михайлович за вышеназванный период потерял сразу пять позиций и расположился на 57 месте. Глава Тюменской области Александр Моор остался на 7 месте рейтинга — его положение за месяц не улучшилось и не ухудшилось. То же самое касается губернатора Ямало-Ненецкого АО Дмитрия Артюхова — он занял 10 место по итогам июля. Сам опрос проводился методом закрытого анкетирования. Губернаторы, вошедшие в рейтинг, делятся по трем разделам: «очень сильное влияние» (1-20), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-85). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На рейтинг российских губернаторов влияют сразу несколько факторов, одним из которых является подготовка больших федеральных предприятий в различных областях. Такой информацией с агентством URA.RU поделились специалисты Агентства политических и экономических коммуникаций. «Подготовка к проведению крупных федеральных мероприятий и реализации инфраструктурных проектов. А также эффективность работы по преодолению последствий стихийных бедствий, расследования правоохранительных органов в отношении региональных чиновников — вот факторы, повлиявшие на позиции губернаторов рейтинга в июле. Для Кремля по-прежнему значимой остается экологическая повестка, эффективность использования социальных контрактов в регионах, работа по развитию сельских территорий, работа на Донбассе и на занятых российскими войсками территориях», — отмечается в информации организации. Сообщается также, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин за месяц усилил свое влияние сразу на 4 позиции, оказавшись в рейтинге на 20 месте. Причина этому — решение президента РФ Владимира Путина о проведении Международного форума «Россия — спортивная держава» в 2023 году в Перми. У губернатора Челябинской области Алексея Текслера, поднявшегося с 14-го на 12-е место, также нет проблем. Президиум правительственной комиссии по региональному развитию утвердил заявку на предоставление области кредита на 1,06 млрд рублей для реконструкции системы водоснабжения Копейского городского округа. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опустился с 27 на 28 место рейтинга губернаторов. Глава Ханты-Мансийского АО — Югра Наталья Комарова, наоборот, с последнего июньского рейтинга поднялась на две строчки и занимает на данный момент 35 место. Губернатор Курганской области Вадим Шумков Михайлович за вышеназванный период потерял сразу пять позиций и расположился на 57 месте. Глава Тюменской области Александр Моор остался на 7 месте рейтинга — его положение за месяц не улучшилось и не ухудшилось. То же самое касается губернатора Ямало-Ненецкого АО Дмитрия Артюхова — он занял 10 место по итогам июля. Сам опрос проводился методом закрытого анкетирования. Губернаторы, вошедшие в рейтинг, делятся по трем разделам: «очень сильное влияние» (1-20), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-85).