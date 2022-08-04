США призвали РФ принять предложение по обмену Грайнер на Бута

США призывают РФ принять предложение об обмене заключенными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков

Белый дом призвал РФ принять предложение по обмену заключенными: экс-баскетболистки команды из Екатеринбурга УГМК Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на российского бизнесмена Виктора Бута (осужденный в США на 25 лет тюрьмы за торговлю оружием — прим. ред.). Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на регулярном брифинге в четверг, сообщает ТАСС.

«Мы призываем РФ принять это предложение. <…> Мы готовы предпринять все необходимые шаги, чтобы вернуть наших соотечественников домой», — приводит слова Карин Жан-Пьер ТАСС. По словам властей США, они готовы сделать все, чтобы вернуть на родину осужденных в России американских граждан.

Суд признал виновной в контрабанде наркотиков Бриттни Грайнер, которую задержали в аэропорту Шереметьево. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду в Россию гашишного масла.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что обмен заключенными между Россией и США, в число которых может войти экс-баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер, обсуждался на президентском уровне. Спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево и доставили в Химкинский городской суд после того, как нашли в ее багаже запрещенное к провозу гашишное масло.

Политики США вступились за спортсменку и попросили отпустить ее домой. Вашингтон предложил обменять баскетболистку на осужденных, содержащихся в США. Среди них — американец-шпион Пол Уилон и предприниматель Виктор Бут.