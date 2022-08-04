Болгария жестко нуждается в газе РФ, но опасается условий оплаты

05 августа 2022 в 06:18 Размер текста - 17 +

В Болгарии заявили об опасениях властей платить за газ в рублях Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Власти Болгарии остро нуждаются в российском газе, однако опасается платить за топливо в рублях. Об этом написал портал Dir.bg. «Если что-то в этом каскаде операций пойдет не так, „Газпром экспорт“ запретят поставки газа, то есть экспорт будет запрещен», — отметили авторы публикации. Журналисты считают, что Болгария оправданно беспокоится за оплату российского газа рублем, ведь в последнее время это делают с помощью специальных счетов в «Газпромбанке», таким образом, в схеме появляется посредник. Затем, когда на валютный счет поступает оплата в валюте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет деньги на рублевый счет. При этом платежное обязательство выполнено только тогда, когда все этапы будут пройдены. В связи с этим, если в этой цепочке оплат что-то пойдет не так, экспорт будет запрещен. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет продавать газ недружественным странам только за рубли. Болгария отказалась выполнять это требование, после чего «Газпром» прекратил поставлять ей газа. В июне премьер-министр Болгарии Кирил Петков поругался с президентом страны Руменом Радевом из-за российского топлива.

Власти Болгарии остро нуждаются в российском газе, однако опасается платить за топливо в рублях. Об этом написал портал Dir.bg. «Если что-то в этом каскаде операций пойдет не так, „Газпром экспорт“ запретят поставки газа, то есть экспорт будет запрещен», — отметили авторы публикации. Журналисты считают, что Болгария оправданно беспокоится за оплату российского газа рублем, ведь в последнее время это делают с помощью специальных счетов в «Газпромбанке», таким образом, в схеме появляется посредник. Затем, когда на валютный счет поступает оплата в валюте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет деньги на рублевый счет. При этом платежное обязательство выполнено только тогда, когда все этапы будут пройдены. В связи с этим, если в этой цепочке оплат что-то пойдет не так, экспорт будет запрещен. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет продавать газ недружественным странам только за рубли. Болгария отказалась выполнять это требование, после чего «Газпром» прекратил поставлять ей газа. В июне премьер-министр Болгарии Кирил Петков поругался с президентом страны Руменом Радевом из-за российского топлива.