В Тюменской области задержали шесть поездов из-за ЧП

05 августа 2022 в 07:07 Размер текста - 17 +

Поезд Новый Уренгой-Казань вынужденно остановился из-за неисправности тепловоза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области пассажирский поезд Новый Уренгой-Казань совершил вынужденную остановку из-за неисправности тепловоза. Об этом сообщает telegram-канал уральской транспортной прокуратуры. Из-за происшествия были задержаны шесть поездов. «4 августа 2022 года на перегоне Войновка — Тобольск Свердловской железной дороги в связи с неисправностью тепловоза произошла вынужденная остановка пассажирского поезда сообщением Новый Уренгой — Казань. На станции Туринския произведена замена локомотива, после чего состав продолжил движение», — говорится в сообщении. Как отметили в уральской транспортной прокуратуре, во время замены локомотива задержали два пассажирских и четыре грузовых поезда. Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ранее URA.RU писало, что пассажирский поезд Тюмень-Махачкала задержали в Астрахани. Причиной вынужденной задержки стала авария.

В Тюменской области пассажирский поезд Новый Уренгой-Казань совершил вынужденную остановку из-за неисправности тепловоза. Об этом сообщает telegram-канал уральской транспортной прокуратуры. Из-за происшествия были задержаны шесть поездов. «4 августа 2022 года на перегоне Войновка — Тобольск Свердловской железной дороги в связи с неисправностью тепловоза произошла вынужденная остановка пассажирского поезда сообщением Новый Уренгой — Казань. На станции Туринския произведена замена локомотива, после чего состав продолжил движение», — говорится в сообщении. Как отметили в уральской транспортной прокуратуре, во время замены локомотива задержали два пассажирских и четыре грузовых поезда. Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ранее URA.RU писало, что пассажирский поезд Тюмень-Махачкала задержали в Астрахани. Причиной вынужденной задержки стала авария.