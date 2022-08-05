В Тюменской области задержали шесть поездов из-за ЧП

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Дети из ДНР. Курган , поезд, жд вокзал
Поезд Новый Уренгой-Казань вынужденно остановился из-за неисправности тепловоза Фото:

В Тюменской области пассажирский поезд Новый Уренгой-Казань совершил вынужденную остановку из-за неисправности тепловоза. Об этом сообщает telegram-канал уральской транспортной прокуратуры. Из-за происшествия были задержаны шесть поездов.

«4 августа 2022 года на перегоне Войновка — Тобольск Свердловской железной дороги в связи с неисправностью тепловоза произошла вынужденная остановка пассажирского поезда сообщением Новый Уренгой — Казань. На станции Туринския произведена замена локомотива, после чего состав продолжил движение», — говорится в сообщении.

Как отметили в уральской транспортной прокуратуре, во время замены локомотива задержали два пассажирских и четыре грузовых поезда. Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее URA.RU писало, что пассажирский поезд Тюмень-Махачкала задержали в Астрахани. Причиной вынужденной задержки стала авария.

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В Тюменской области пассажирский поезд Новый Уренгой-Казань совершил вынужденную остановку из-за неисправности тепловоза. Об этом сообщает telegram-канал уральской транспортной прокуратуры. Из-за происшествия были задержаны шесть поездов. «4 августа 2022 года на перегоне Войновка — Тобольск Свердловской железной дороги в связи с неисправностью тепловоза произошла вынужденная остановка пассажирского поезда сообщением Новый Уренгой — Казань. На станции Туринския произведена замена локомотива, после чего состав продолжил движение», — говорится в сообщении. Как отметили в уральской транспортной прокуратуре, во время замены локомотива задержали два пассажирских и четыре грузовых поезда. Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ранее URA.RU писало, что пассажирский поезд Тюмень-Махачкала задержали в Астрахани. Причиной вынужденной задержки стала авария.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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