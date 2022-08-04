04 августа 2022

Адвокат назвал сроки обжалования приговора Грайнер

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XXVII Чемпионат России по баскетболу среди женских команд (Премьер-лига): УГМК Екатеринбург - Динамо Курск, финал - матч №2. Екатеринбург, грайнер бриттни
Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотиков Фото:
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Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков

Рассмотрение апелляции по делу американской экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер может продлиться до поздней осени. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на неназванного защитника спортсменки.

«Подача и рассмотрение апелляции Бриттни Грайнер займет до трех месяцев», — сообщил адвокат. Информация приводится в посте в telegram-канале «Звезды».

Как писало URA.RU, 4 августа Химкинский суд Москвы приговорил Грайнер к девяти годам колонии. В марте ее задержали в аэропорту Шереметьево. В багаже Грайнер обнаружили запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля Грайнер признала вину.

Известно, что Грайнер может избежать российской тюрьмы. Сейчас Белый дом и Кремль ведут переговоры об обмене заключенными.

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Рассмотрение апелляции по делу американской экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер может продлиться до поздней осени. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на неназванного защитника спортсменки. «Подача и рассмотрение апелляции Бриттни Грайнер займет до трех месяцев», — сообщил адвокат. Информация приводится в посте в telegram-канале «Звезды». Как писало URA.RU, 4 августа Химкинский суд Москвы приговорил Грайнер к девяти годам колонии. В марте ее задержали в аэропорту Шереметьево. В багаже Грайнер обнаружили запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля Грайнер признала вину. Известно, что Грайнер может избежать российской тюрьмы. Сейчас Белый дом и Кремль ведут переговоры об обмене заключенными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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