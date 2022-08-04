Адвокат назвал сроки обжалования приговора Грайнер

Рассмотрение апелляции по делу американской экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер может продлиться до поздней осени. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на неназванного защитника спортсменки.
«Подача и рассмотрение апелляции Бриттни Грайнер займет до трех месяцев», — сообщил адвокат. Информация приводится в посте в telegram-канале «Звезды».
Как писало URA.RU, 4 августа Химкинский суд Москвы приговорил Грайнер к девяти годам колонии. В марте ее задержали в аэропорту Шереметьево. В багаже Грайнер обнаружили запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля Грайнер признала вину.
Известно, что Грайнер может избежать российской тюрьмы. Сейчас Белый дом и Кремль ведут переговоры об обмене заключенными.
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