04 августа 2022

В Кремле отреагировали на приговор экс-баскетболистке УГМК

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что не готов обсуждать решение суда Фото:
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Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков

Экс-баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер для своего помилования может воспользоваться процедурами, предусмотренными законом. На это во время брифинга указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, высказываясь о решении Химкинского суда Москвы от 4 августа.

«Мы не можем комментировать судебные решения. Я не буду этого делать. Все вопросы помилования у нас прописаны в законе. Существуют определенные процедуры, которыми осужденная может воспользоваться», — цитирует Пескова корреспондент URA.RU.

Накануне Грайнер приговорили к девяти годам колонии. В марте ее задержали в аэропорту Шереметьево. В багаже Грайнер обнаружили запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля девушка признала вину. Ранее сообщалось, что власти РФ и США ведут переговоры об освобождении Грайнер в рамках обмена заключенными между странами.

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Экс-баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер для своего помилования может воспользоваться процедурами, предусмотренными законом. На это во время брифинга указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, высказываясь о решении Химкинского суда Москвы от 4 августа. «Мы не можем комментировать судебные решения. Я не буду этого делать. Все вопросы помилования у нас прописаны в законе. Существуют определенные процедуры, которыми осужденная может воспользоваться», — цитирует Пескова корреспондент URA.RU. Накануне Грайнер приговорили к девяти годам колонии. В марте ее задержали в аэропорту Шереметьево. В багаже Грайнер обнаружили запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля девушка признала вину. Ранее сообщалось, что власти РФ и США ведут переговоры об освобождении Грайнер в рамках обмена заключенными между странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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