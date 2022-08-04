В Кремле отреагировали на приговор экс-баскетболистке УГМК

05 августа 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что не готов обсуждать решение суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков Экс-баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер для своего помилования может воспользоваться процедурами, предусмотренными законом. На это во время брифинга указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, высказываясь о решении Химкинского суда Москвы от 4 августа. «Мы не можем комментировать судебные решения. Я не буду этого делать. Все вопросы помилования у нас прописаны в законе. Существуют определенные процедуры, которыми осужденная может воспользоваться», — цитирует Пескова корреспондент URA.RU. Накануне Грайнер приговорили к девяти годам колонии. В марте ее задержали в аэропорту Шереметьево. В багаже Грайнер обнаружили запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля девушка признала вину. Ранее сообщалось, что власти РФ и США ведут переговоры об освобождении Грайнер в рамках обмена заключенными между странами.

Экс-баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер для своего помилования может воспользоваться процедурами, предусмотренными законом. На это во время брифинга указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, высказываясь о решении Химкинского суда Москвы от 4 августа. «Мы не можем комментировать судебные решения. Я не буду этого делать. Все вопросы помилования у нас прописаны в законе. Существуют определенные процедуры, которыми осужденная может воспользоваться», — цитирует Пескова корреспондент URA.RU. Накануне Грайнер приговорили к девяти годам колонии. В марте ее задержали в аэропорту Шереметьево. В багаже Грайнер обнаружили запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля девушка признала вину. Ранее сообщалось, что власти РФ и США ведут переговоры об освобождении Грайнер в рамках обмена заключенными между странами.