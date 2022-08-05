В США оправдались за «ошибки» из-за визита Пелоси на Тайвань

05 августа 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

Белый дом не считает нужным исправлять «ошибки» из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Белый дом не считает нужным исправлять «ошибки» после поездки спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «США не считают нужным „исправлять ошибки“ после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань», — сказал представитель Белого дома в ходе брифинга журналистам, транслируемом на YouTube. По его словам, в данном случает нет необходимости поправлять какие-либо ошибки после визита американского дипломата на остров Тайвань. Ранее сообщалось, что Китай прекращает обсуждение с США на уровне региональных военных командований и отменяет рабочие встречи с представителями Пентагона. МИД Китая заявил о приостановлении сотрудничества по борьбе с наркотиками и в сфере правосудия. Между странами приостанавливаются переговоры по изменению климата. Эти меры стали ответом на приезд спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, поскольку КНР не признает независимость острова. В Китае назвали ее визит нарушением «территориальной целостности». Пелоси была на Тайване 2 августа, целью поездки была демонстрация поддержки властям острова. Позже Пекин включил в санкционный список Пелоси и ее родственников.

Белый дом не считает нужным исправлять «ошибки» после поездки спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «США не считают нужным „исправлять ошибки“ после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань», — сказал представитель Белого дома в ходе брифинга журналистам, транслируемом на YouTube. По его словам, в данном случает нет необходимости поправлять какие-либо ошибки после визита американского дипломата на остров Тайвань. Ранее сообщалось, что Китай прекращает обсуждение с США на уровне региональных военных командований и отменяет рабочие встречи с представителями Пентагона. МИД Китая заявил о приостановлении сотрудничества по борьбе с наркотиками и в сфере правосудия. Между странами приостанавливаются переговоры по изменению климата. Эти меры стали ответом на приезд спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, поскольку КНР не признает независимость острова. В Китае назвали ее визит нарушением «территориальной целостности». Пелоси была на Тайване 2 августа, целью поездки была демонстрация поддержки властям острова. Позже Пекин включил в санкционный список Пелоси и ее родственников.