Правозащитник Барака: Зеленский врет, чтобы скрыть зверства ВСУ

06 августа 2022 в 00:14 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский врет всему миру, чтобы прикрыть зверства ВСУ, считает Аджаму Барака Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский пытается лживо оправдаться, намекая на необъективность правозащитной организации Amnesty International, которая обвинила украинские вооруженные силы в зверствах над мирными гражданами. Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Ранее сообщалось, что правозащитники обвинили Украину в нарушении военного права. Amnesty International задокументировала случаи, когда ВСУ подвергали риску жизни гражданских. «Теперь Зеленский намекает, что Amnesty International „попала под чары“ кремлевской пропаганды за то, что указала на очевидное факты зверств ВСУ, о чем западная пресса не сообщает», — написал Аджаму Барака в Twitter (заблокирован в РФ). В пример он привел зафиксированный факт того, что украинские националисты используют мирное население в качестве живого щита. Доклад Amnesty International вызвал у Зеленского возмущение, пишет телеканал 360. Генсек организации Аньес Калламар отметила, что все доказательства были собраны в ходе обширных исследований, а их объективность не может быть оспорена, так как они фиксировались в соответствии со строгими стандартами. Посольство России в США отметило, что Украине становится все сложнее скрывать правду о своих преступлениях, дополняет « Газета.ру ». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский пытается лживо оправдаться, намекая на необъективность правозащитной организации Amnesty International, которая обвинила украинские вооруженные силы в зверствах над мирными гражданами. Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Ранее сообщалось, что правозащитники обвинили Украину в нарушении военного права. Amnesty International задокументировала случаи, когда ВСУ подвергали риску жизни гражданских. «Теперь Зеленский намекает, что Amnesty International „попала под чары“ кремлевской пропаганды за то, что указала на очевидное факты зверств ВСУ, о чем западная пресса не сообщает», — написал Аджаму Барака в Twitter (заблокирован в РФ). В пример он привел зафиксированный факт того, что украинские националисты используют мирное население в качестве живого щита. Доклад Amnesty International вызвал у Зеленского возмущение, пишет телеканал 360. Генсек организации Аньес Калламар отметила, что все доказательства были собраны в ходе обширных исследований, а их объективность не может быть оспорена, так как они фиксировались в соответствии со строгими стандартами. Посольство России в США отметило, что Украине становится все сложнее скрывать правду о своих преступлениях, дополняет «Газета.ру». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин.