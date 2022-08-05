05 августа 2022

Боевики Украины ударили по городу, которому помогают свердловчане

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Последствия обстрела автовокзала
Свердловская область с начала июня помогает в восстановлении украинскому городу Макеевка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска рано утром обстреляли Макеевку — город, над которым взяла шефство Свердловская область. Об этом сообщается в telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:15 — н. п. Константиновка — г. Макеевка (Горняцкий район). Выпущено две ракеты из РСЗО», — говорится в сообщении.

В начале июня свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил территорию Донецкой народной республики, где договорился о помощи в восстановлении Макеевки. «Главным образом мы сосредоточимся на восстановлении инфраструктуры. Сегодня нам необходимо создать организационную систему взаимодействия. Уверен, что в самое ближайшее время мы приступим к восстановительным работам», — рассказывал Куйвашев.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства утверждал, что также это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.

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Украинские войска рано утром обстреляли Макеевку — город, над которым взяла шефство Свердловская область. Об этом сообщается в telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:15 — н. п. Константиновка — г. Макеевка (Горняцкий район). Выпущено две ракеты из РСЗО», — говорится в сообщении. В начале июня свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил территорию Донецкой народной республики, где договорился о помощи в восстановлении Макеевки. «Главным образом мы сосредоточимся на восстановлении инфраструктуры. Сегодня нам необходимо создать организационную систему взаимодействия. Уверен, что в самое ближайшее время мы приступим к восстановительным работам», — рассказывал Куйвашев. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства утверждал, что также это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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