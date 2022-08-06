Фадеев высказался о возможном творческом союзе с Серябкиной

Отвечая на вопросы подписчиков о возобновлении совместной деятельности с бессменной солисткой группы Serebro Ольгой Серябкиной, композитор и продюсер Максим Фадеев не исключил возможность такого творческого тандема. Мнение он опубликовал в своем telegram-канале.
«Если вдруг у меня когда-то возникнет идея возобновить Serebro, то я конечно же обязательно приглашу Ольгу для работы с текстами. Мне кажется она неотъемлемая часть этого проекта», — сказал Фадеев.
Ольга Серябкин является автором большинства текстов песен коллектива Serebro, включая главные хиты «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя» и «Перепутала». В феврале 2019 Серябкина покинула Serebro, а в апреле того же года выпустила дебютный студийный альбом «Косатка в небе».
Ранее URA.RU писало, что музыкант Максим Фадеев, родившийся в Кургане, высказался по поводу деятельности певца SHAMAN (Шаман, настоящее имя Ярослав Дронов). Ролик артиста «Я — русский» стал одним из лидеров в музыкальных трендах.
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Отвечая на вопросы подписчиков о возобновлении совместной деятельности с бессменной солисткой группы Serebro Ольгой Серябкиной, композитор и продюсер Максим Фадеев не исключил возможность такого творческого тандема. Мнение он опубликовал в своем telegram-канале. «Если вдруг у меня когда-то возникнет идея возобновить Serebro, то я конечно же обязательно приглашу Ольгу для работы с текстами. Мне кажется она неотъемлемая часть этого проекта», — сказал Фадеев. Ольга Серябкин является автором большинства текстов песен коллектива Serebro, включая главные хиты «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя» и «Перепутала». В феврале 2019 Серябкина покинула Serebro, а в апреле того же года выпустила дебютный студийный альбом «Косатка в небе». Ранее URA.RU писало, что музыкант Максим Фадеев, родившийся в Кургане, высказался по поводу деятельности певца SHAMAN (Шаман, настоящее имя Ярослав Дронов). Ролик артиста «Я — русский» стал одним из лидеров в музыкальных трендах.