Трамп предрек Третью мировую войну из-за властей США

Дональд Трамп предупредил об угрозе Третьей мировой войне из-за «некомпетентных людей» Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Бывший американский президент Дональд Трамп предрек Третью мировую войну. Он предупредил, что за Украиной может последовать конфликт вокруг Тайваня, поскольку в Вашингтоне руководят некомпетентные люди.

«Мы можем прийти к Третьей мировой войне, потому что нами руководят некомпетентные люди. И эта война будет хуже, чем любая другая война в истории, потому у нас есть оружие, подобного которому никто никогда не видел», — сказал Трамп, выступая на слете консерваторов в Техасе, передает РИА «Новости».

По его словам, он бы не конфликта на Украине. «А Китай с Тайванем станут следующими. Тоже бы такого никогда бы не было», — предупредил он.

Ранее Трамп заявлял, что политика американского президента Джо Байдена нанесла Штатам больше вреда, чем пять самых худших его предшественников. Он уточнил, что такие масштабные изменения произошли впервые за всю историю государства.

Китай выразили протест из-за визита спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси на остров Тайвань, который власти КНР считают своей исторической территорией. Армия Китая начала масштабные военные учения в шести акваториях вокруг острова. Тайвань в ответ на военные учения КНР развернул патрульные силы и корабли воздушной разведки, а также перевел береговые ракеты в режим боевой готовности и выпустил предупредительные залпы.