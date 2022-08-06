Трамп: Байден вреднее для США, чем пять самых худших президентов

07 августа 2022 в 06:15 Размер текста - 17 +

Джо Байден сделал из США «попрошайку», считает Дональд Трамп Фото: wikimedia.org/The White House Политика президента США Джо Байдена нанесла стране больше вреда, чем пять самых худших его предшественников за всю историю государства. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. «Вы можете взять пять худших президентов в американской истории, объединить их, и окажется, что они не нанесли бы столько вреда сколько Байден за два года», — заявил Дональд Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий в Техасе, передает ТАСС. Он уточнил, что из-за Байдена Америка сошла с пути «энергетического доминирования» и превратилась в «попрошайку». Ранее Трамп уже обвинял Байдена в развале американской экономики. Также он считает, что Байден загнал США в нищету. По его словам, США поставлены на колени и вынуждены терпеть унижения. Бывший советник Трампа Джон Болтон предрек Украине череду бед из-за политики Джо Байдена. В последнее время рейтинг одобрения Байдена стремительно падает. Так, 20 июля популярность президента в лице граждан США обвалилась до рекордно низкого уровня в 36%. Провальный рейтинг главы Белого дома связывают, в первую очередь, с высокими темпами инфляции в стране.

Политика президента США Джо Байдена нанесла стране больше вреда, чем пять самых худших его предшественников за всю историю государства. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. «Вы можете взять пять худших президентов в американской истории, объединить их, и окажется, что они не нанесли бы столько вреда сколько Байден за два года», — заявил Дональд Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий в Техасе, передает ТАСС. Он уточнил, что из-за Байдена Америка сошла с пути «энергетического доминирования» и превратилась в «попрошайку». Ранее Трамп уже обвинял Байдена в развале американской экономики. Также он считает, что Байден загнал США в нищету. По его словам, США поставлены на колени и вынуждены терпеть унижения. Бывший советник Трампа Джон Болтон предрек Украине череду бед из-за политики Джо Байдена. В последнее время рейтинг одобрения Байдена стремительно падает. Так, 20 июля популярность президента в лице граждан США обвалилась до рекордно низкого уровня в 36%. Провальный рейтинг главы Белого дома связывают, в первую очередь, с высокими темпами инфляции в стране.