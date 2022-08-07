La Repubblica: Чубайса выписали из больницы

Состояние Анатолия Чубайса улучшилось, сообщают СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшего советника президента России Анатолия Чубайса выписали из больницы города Ольбия на острове Сардиния. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

«Анатолий Чубайс чувствует себя лучше. Его выписали поздним утром 6 августа из больницы Ольбии с больными ногами», — говорится в публикации. Согласно данным издания, результаты токсикологических анализов еще не получены, однако врачи почти уверены в диагнозе — вероятно, это синдром Гийена — Барре.

Ранее URA.RU сообщало, что Чубайс был доставлен в европейскую больницу во время отпуска на Изумрудном побережье итальянского острова Сардиния. Позже стало известно, что Чубайс попал в реанимацию с редким диагнозом — синдром Гийена — Барре. Эту информацию подтвердила его супруга Авдотья Смирнова.