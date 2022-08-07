Подчиненные Соловьева осудили свердловского травести-патриота

Журналисты назвали «издевательством» над гимном РФ выступление травести-артиста в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполнение гимна РФ травести-артистом с флагом ЛГБТ — издевательство над символом России. С таким заявлением выступили авторы telegram-канала «УралLIVE», связанного с телеведущим Владимиром Соловьевым.

«Пока наши солдаты выполняют боевые задачи, в Екатеринбурге творится невесть что. В гей-клубе „Фейм“ творчески издеваются над одним из символов России […] „Перфоманс“ настолько понравился посетителям екатеринбургского заведения, что те стали активно распространять его в сети», — написали авторы telegram-канала.

Ранее URA.RU сообщало, что в клубе для людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Екатеринбурге устроили «патриотичную» сценку. Одна из травести-див (мужчина, переодетый в женщину) исполнила гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Депутат Виталий Милонов, комментируя новость, предложил заменить гей-клубы «мороженицами», а основатель движения «Мужское государство» (внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ) Владислав Поздняков назвал представителей ЛГБТ-сообщества «вырожденцами».