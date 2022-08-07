AJ: режим прекращения огня между Израилем и Палестиной сорван

08 августа 2022 в 00:16 Размер текста - 17 +

Объединение требует от Каира ряда гарантий Фото: Анна Майорова © URA.RU Установление режима прекращения огня между Израилем и Палестиной в секторе Газа было сорвано из-за требований группировки «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). «Исламский джихад» требует от Египта, выступающего в роли посредника, гарантий в отношении своих заключенных и прекращения израильской агрессии, — сообщает телеканал Al Jazeera. Отмечается, что Каир продолжает поддерживать контакты со сторонами конфликта для сдерживания ситуации. Ранее стало известно о том, что Израиль 5 августа начал операцию «Рассвет» в Газе. Палестинские радикалы обстреляли Израиль десятками ракет. Позже министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иерусалим работает над защитой своих граждан и будет действовать до достижения своих целей. 7 августа Израиль согласился на перемирие в Газе. Премьер-министр Израиля Яир Лапид сообщил, что Израиль выполнил все цели военной операции в секторе Газа, поэтому нет смысла продолжать боевые действия. Вечером того же дня количество погибших в результате обстрела Израилем сектора Газа увеличилось до 41, среди них 15 детей.

Установление режима прекращения огня между Израилем и Палестиной в секторе Газа было сорвано из-за требований группировки «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). «Исламский джихад» требует от Египта, выступающего в роли посредника, гарантий в отношении своих заключенных и прекращения израильской агрессии, — сообщает телеканал Al Jazeera. Отмечается, что Каир продолжает поддерживать контакты со сторонами конфликта для сдерживания ситуации. Ранее стало известно о том, что Израиль 5 августа начал операцию «Рассвет» в Газе. Палестинские радикалы обстреляли Израиль десятками ракет. Позже министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иерусалим работает над защитой своих граждан и будет действовать до достижения своих целей. 7 августа Израиль согласился на перемирие в Газе. Премьер-министр Израиля Яир Лапид сообщил, что Израиль выполнил все цели военной операции в секторе Газа, поэтому нет смысла продолжать боевые действия. Вечером того же дня количество погибших в результате обстрела Израилем сектора Газа увеличилось до 41, среди них 15 детей.