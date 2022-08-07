07 августа 2022

AJ: режим прекращения огня между Израилем и Палестиной сорван

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Объединение требует от Каира ряда гарантий Фото:

Установление режима прекращения огня между Израилем и Палестиной в секторе Газа было сорвано из-за требований группировки «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

«Исламский джихад» требует от Египта, выступающего в роли посредника, гарантий в отношении своих заключенных и прекращения израильской агрессии, — сообщает телеканал Al Jazeera. Отмечается, что Каир продолжает поддерживать контакты со сторонами конфликта для сдерживания ситуации.

Ранее стало известно о том, что Израиль 5 августа начал операцию «Рассвет» в Газе. Палестинские радикалы обстреляли Израиль десятками ракет. Позже министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иерусалим работает над защитой своих граждан и будет действовать до достижения своих целей. 7 августа Израиль согласился на перемирие в Газе. Премьер-министр Израиля Яир Лапид сообщил, что Израиль выполнил все цели военной операции в секторе Газа, поэтому нет смысла продолжать боевые действия. Вечером того же дня количество погибших в результате обстрела Израилем сектора Газа увеличилось до 41, среди них 15 детей.

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Установление режима прекращения огня между Израилем и Палестиной в секторе Газа было сорвано из-за требований группировки «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). «Исламский джихад» требует от Египта, выступающего в роли посредника, гарантий в отношении своих заключенных и прекращения израильской агрессии, — сообщает телеканал Al Jazeera. Отмечается, что Каир продолжает поддерживать контакты со сторонами конфликта для сдерживания ситуации. Ранее стало известно о том, что Израиль 5 августа начал операцию «Рассвет» в Газе. Палестинские радикалы обстреляли Израиль десятками ракет. Позже министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иерусалим работает над защитой своих граждан и будет действовать до достижения своих целей. 7 августа Израиль согласился на перемирие в Газе. Премьер-министр Израиля Яир Лапид сообщил, что Израиль выполнил все цели военной операции в секторе Газа, поэтому нет смысла продолжать боевые действия. Вечером того же дня количество погибших в результате обстрела Израилем сектора Газа увеличилось до 41, среди них 15 детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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