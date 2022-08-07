Генпрокурор РФ: почему нацбатальон «Азов»* признали террористами

08 августа 2022 в 03:57 Размер текста - 17 +

Краснов: боевики «Азова» взяли за основу труды идеологов фашизма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Националистический батальон «Азов» (экстремистская организация, запрещена на территории РФ) 2 августа был признан террористической организацией, поскольку российская генпрокуратура установила факты, подтверждающие, что ее члены использовали запрещенные средства и методы ведения войны. Об этом рассказал генпрокурор России Игорь Краснов. «Установлены факты применения членами „Азова“ запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе этой работы мы пришли к выводам о деятельности „Азова“ как националистического формирования, основанного на нацистской идеологии и поддерживающего запрещенные в России экстремистские организации», — передал он « Коммерсанту ». Краснов подчеркнул, что преступления, совершаемые боевиками «Азова», могут сравниться по своей жестокостью с преступлениями фашистских захватчиков во времена Второй мировой войны. По его словам, на судебном заседании выступали многие, кто изучает деятельность «Азова» на протяжении долгих лет. Они представили суду доказательства о совершаемых боевиками пытках и убийствах мирных граждан, включая маленьких детей, умышленных нападениях на гражданские объекты, минировании и закладывании взрывных устройств в местах пребывания мирного населения. Ранее один из плененных российской стороной боевиков доложил, что в «Азове» практиковали людоедство. Кроме того, азовцы в плену держались подальше от других украинских военных и с презрением относились к ним. Ранее сообщалось о том, что Верховный суд России признал украинский нацбатальон «Азов» террористической организацией, а также запретил ее деятельность на территории России. Военным были предъявлены обвинения в обстрелах территорий ЛДНР, пытках, похищениях, атаке на гражданское население. * «Азов» — запрещенная в России экстремистская и террористическая организация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Националистический батальон «Азов» (экстремистская организация, запрещена на территории РФ) 2 августа был признан террористической организацией, поскольку российская генпрокуратура установила факты, подтверждающие, что ее члены использовали запрещенные средства и методы ведения войны. Об этом рассказал генпрокурор России Игорь Краснов. «Установлены факты применения членами „Азова“ запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе этой работы мы пришли к выводам о деятельности „Азова“ как националистического формирования, основанного на нацистской идеологии и поддерживающего запрещенные в России экстремистские организации», — передал он «Коммерсанту». Краснов подчеркнул, что преступления, совершаемые боевиками «Азова», могут сравниться по своей жестокостью с преступлениями фашистских захватчиков во времена Второй мировой войны. По его словам, на судебном заседании выступали многие, кто изучает деятельность «Азова» на протяжении долгих лет. Они представили суду доказательства о совершаемых боевиками пытках и убийствах мирных граждан, включая маленьких детей, умышленных нападениях на гражданские объекты, минировании и закладывании взрывных устройств в местах пребывания мирного населения. Ранее один из плененных российской стороной боевиков доложил, что в «Азове» практиковали людоедство. Кроме того, азовцы в плену держались подальше от других украинских военных и с презрением относились к ним. Ранее сообщалось о том, что Верховный суд России признал украинский нацбатальон «Азов» террористической организацией, а также запретил ее деятельность на территории России. Военным были предъявлены обвинения в обстрелах территорий ЛДНР, пытках, похищениях, атаке на гражданское население. * «Азов» — запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.