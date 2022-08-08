Зеленский рассмотрит петицию о запрете на въезд для россиян

08 августа 2022 в 08:07 Размер текста - 17 +

На Украине хотят ограничить въезд россиян на 50 лет Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию по запрету на следующие 50 лет гражданам РФ въезда на территорию Украины. Петиция была опубликована на официальном сайте системы электронных петиций президенту Украины. «В целях безопасности каждого украинца сейчас и в будущем мы предлагаем полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать виды на жительство россиянам, кроме тех, кто участвовал в конфликте на стороне Украины», — написал автор петиции Андрей Кузьмин. Так как данная инициатива набрала 25 тысяч голосов, теперь на нее обязан будет отреагировать Зеленский. Зеленскому уже пришлось рассмотреть петицию по установке памятника порноактеру Билли Херрингтону вместо памятника Екатерине II. Также на Украине запустили петицию, суть которой — вновь начать переговоры с Россией. Ранее президент Украины Зеленский поручил кабмину изучить вопрос легализации однополых браков, так как соответствующая петиция набрала нужное количество голосов, сообщает телеканал 360. С 24 февраля на территории Украины проводится спецоперация на территории Украины. Основной ее приоритет — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию по запрету на следующие 50 лет гражданам РФ въезда на территорию Украины. Петиция была опубликована на официальном сайте системы электронных петиций президенту Украины. «В целях безопасности каждого украинца сейчас и в будущем мы предлагаем полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать виды на жительство россиянам, кроме тех, кто участвовал в конфликте на стороне Украины», — написал автор петиции Андрей Кузьмин. Так как данная инициатива набрала 25 тысяч голосов, теперь на нее обязан будет отреагировать Зеленский. Зеленскому уже пришлось рассмотреть петицию по установке памятника порноактеру Билли Херрингтону вместо памятника Екатерине II. Также на Украине запустили петицию, суть которой — вновь начать переговоры с Россией. Ранее президент Украины Зеленский поручил кабмину изучить вопрос легализации однополых браков, так как соответствующая петиция набрала нужное количество голосов, сообщает телеканал 360. С 24 февраля на территории Украины проводится спецоперация на территории Украины. Основной ее приоритет — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.