Военный эксперт: Украина наладила конвейер «пушечного мяса»

На первый план ВСУ входят малоспособные солдаты, чтобы выиграть время для Украины Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина наладила конвейер «пушечного мяса», чтобы купить время, пока не прибудет новая партия западного вооружения. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Киевские власти наладили настоящий конвейер „пушечного мяса“. Окопы на передовой занимает слабо подготовленная живая сила, мобилизованная недавно и кое-как обученная. Их задача даже не воевать, а просто обозначать позиции и заставлять расходовать на себя снаряды», — приводят слова эксперта «Известия». По его словам, это особенно заметно на Донбасской дуге — когда ВСУ оказались заперты с трех сторон союзными войсками России, ЛНР и ДНР. Вооруженные силы Украины пускают на первый план малообученных солдат.

Одна из причин, по которой Украина отправляет на передовую неопытных солдат, — ей нужно лишнее время, чтобы успеть получить дополнительное вооружение от стран Запада. Кроме того, российские войска продолжают наносить ряд ударов по тылу украинских войск.

По словам президента Украины, вооруженные силы страны находятся в довольно-таки тяжелом положении в ряде регионов — Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие направления. Кроме того, вооруженные силы РФ уничтожили арсенал с 45 тоннами боеприпасов Украины от НАТО.

24 февраля президент России объявил спецоперацию на территории Украины. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Основная задача со стороны России — защита мирного населения Донбасса.