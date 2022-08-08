Киев просит кредиторов об отсрочке из-за угрозы дефолта

08 августа 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Украина хочет получить отсрочку у кредиторов по своим финансовым долгам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев просит кредиторов об отсрочке из-за угрозы дефолта. Об этом сообщает Reuters. Кредиторы Украины проголосовали за предложение Киева отложить выплаты по международным облигациям на два года. Таким образом, Киев надеется избежать дефолта на 20 миллиардов долларов. «В настоящий момент у держателей облигаций есть время для того, чтобы поддержать или отклонить данную отсрочку. Сейчас Украина сталкивается с ежемесячным дефицитом финансирования в размере 5 миллиардов долларов», — уточняет агентство. Ранее журналисты немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung предупреждали о том, что в ближайшее время Украине грозит дефолт. При этом зампред комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов уверен, что дефолт скрывается Киевом для продолжения конфликта на Украине. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня CC, пишет RT. Ранее Украина находилась на уровне CCC+. Также Германия заблокировала пакет помощи Украине на 9 млрд евро, сообщает телеканал 360. Финансовый кризис Украины связан в первую очередь с проведением Россией специальной военной операцией. На данный конфликт Киев тратит при помощи Запада огромное количество денег.

Киев просит кредиторов об отсрочке из-за угрозы дефолта. Об этом сообщает Reuters. Кредиторы Украины проголосовали за предложение Киева отложить выплаты по международным облигациям на два года. Таким образом, Киев надеется избежать дефолта на 20 миллиардов долларов. «В настоящий момент у держателей облигаций есть время для того, чтобы поддержать или отклонить данную отсрочку. Сейчас Украина сталкивается с ежемесячным дефицитом финансирования в размере 5 миллиардов долларов», — уточняет агентство. Ранее журналисты немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung предупреждали о том, что в ближайшее время Украине грозит дефолт. При этом зампред комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов уверен, что дефолт скрывается Киевом для продолжения конфликта на Украине. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня CC, пишет RT. Ранее Украина находилась на уровне CCC+. Также Германия заблокировала пакет помощи Украине на 9 млрд евро, сообщает телеканал 360. Финансовый кризис Украины связан в первую очередь с проведением Россией специальной военной операцией. На данный конфликт Киев тратит при помощи Запада огромное количество денег.