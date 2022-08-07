Курганские следователи проверяют ЧП с ребенком в торговом центре

В Кургане следователи проводят проверку по факту ЧП в торговом центре (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане следователи начали проверку по факту происшествия с двухлетним ребенком, который пострадал в торгово-развлекательном центре «ГиперСити». Информация опубликована на официальном сайте СУ СКР по Курганской области.

«По данному факту следственные органы проводят проверку. Будут установлены причины и обстоятельства инцидента, а также степень тяжести вреда, полученного малолетним пострадавшим», — говорится в сообщении ведомства. После проверки дадут объективную юридическую оценку произошедшего. Будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало, что ребенок травмировал ногу при входе торговый центр. Инцидент произошел вечером 6 августа. Управляющая ТРЦ Наталья Каринеева сообщила, что семья не дождалась медиков и уехала. По словам очевидцев, ребенку диагностировали перелом стопы.