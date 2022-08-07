07 августа 2022
06 августа 2022

Курганские следователи проверяют ЧП с ребенком в торговом центре

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Проф визит в ТРЦ «ГиперСити». Курган , торговый центр, гипер сити
В Кургане следователи проводят проверку по факту ЧП в торговом центре (архивное фото) Фото:

В Кургане следователи начали проверку по факту происшествия с двухлетним ребенком, который пострадал в торгово-развлекательном центре «ГиперСити». Информация опубликована на официальном сайте СУ СКР по Курганской области.

«По данному факту следственные органы проводят проверку. Будут установлены причины и обстоятельства инцидента, а также степень тяжести вреда, полученного малолетним пострадавшим», — говорится в сообщении ведомства. После проверки дадут объективную юридическую оценку произошедшего. Будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало, что ребенок травмировал ногу при входе торговый центр. Инцидент произошел вечером 6 августа. Управляющая ТРЦ Наталья Каринеева сообщила, что семья не дождалась медиков и уехала. По словам очевидцев, ребенку диагностировали перелом стопы.

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В Кургане следователи начали проверку по факту происшествия с двухлетним ребенком, который пострадал в торгово-развлекательном центре «ГиперСити». Информация опубликована на официальном сайте СУ СКР по Курганской области. «По данному факту следственные органы проводят проверку. Будут установлены причины и обстоятельства инцидента, а также степень тяжести вреда, полученного малолетним пострадавшим», — говорится в сообщении ведомства. После проверки дадут объективную юридическую оценку произошедшего. Будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что ребенок травмировал ногу при входе торговый центр. Инцидент произошел вечером 6 августа. Управляющая ТРЦ Наталья Каринеева сообщила, что семья не дождалась медиков и уехала. По словам очевидцев, ребенку диагностировали перелом стопы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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