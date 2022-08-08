На День города в Екатеринбург привезут звезду из Челябинска

08 августа 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

В райдере Олега Митяева прописано, что вместе с ним в Екатеринбург прилетят четыре человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Еще один хедлайнер, который выступит на Дне города в Екатеринбурге 20 августа, — народный артист России Олег Митяев. Информация содержится в документации к закупке. Сумма, которую мэрия готова заплатить подрядчику за организацию концертов Митяева и группы Filatov&Karas (ее приезд URA.RU анонсировало еще в конце июля), — 2,8 миллиона рублей. В нее входят билеты для артистов, обустройство гримерок и прочие бытовые тонкости. Filatov&Karas будут выступать на набережной Городского пруда с 21:00 до 22:30. А Митяев — на площади 1905 года с 21:00 до 22:00. А выступления Александра Маршала и Александра Новикова состоятся на Октябрьской площади. Ранее власти объясняли, что в этом году решили учесть вкусовые предпочтения разных аудиторий. Маршала, Митяева и Новикова позвали для тех, кто постарше, а Filatov&Karas — для молодежи.

Еще один хедлайнер, который выступит на Дне города в Екатеринбурге 20 августа, — народный артист России Олег Митяев. Информация содержится в документации к закупке. Сумма, которую мэрия готова заплатить подрядчику за организацию концертов Митяева и группы Filatov&Karas (ее приезд URA.RU анонсировало еще в конце июля), — 2,8 миллиона рублей. В нее входят билеты для артистов, обустройство гримерок и прочие бытовые тонкости. Filatov&Karas будут выступать на набережной Городского пруда с 21:00 до 22:30. А Митяев — на площади 1905 года с 21:00 до 22:00. А выступления Александра Маршала и Александра Новикова состоятся на Октябрьской площади. Ранее власти объясняли, что в этом году решили учесть вкусовые предпочтения разных аудиторий. Маршала, Митяева и Новикова позвали для тех, кто постарше, а Filatov&Karas — для молодежи.