Бизнесмены из Казахстана хотят захватить рынок алкоголя Тюмени

09 августа 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Поставщики алкоголя из Казахстана начали агрессивно продвигать свою продукцию в Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Тюменские бизнесмены отказываются работать с бутлегерами из Казахстана, которые начали агрессивно продвигать в регионе алкогольную продукцию, произведенную в республике. Об этом URA.RU рассказал один из коммерсантов. По его словам, на этом фоне между предпринимателями уже начали возникать конфликты. «После того как крупные зарубежные компании по производству алкоголя из-за санкций решили покинуть российский рынок, активизировались поставщики из Казахстана. Они пытаются завести партнерские отношения с владельцами небольших торговых точек. При этом переговоры ведут очень настойчиво. Иногда — на грани агрессии. Но тюменцы не хотят с ними работать, потому что они предлагают далеко не самые выгодные условия. На этой почве между ними уже были первые ссоры», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он также добавил, что поставщики из Казахстана часто предлагают тюменским бизнесменам алкоголь низкого качества. «Они даже этого не скрывают. Говорят, что, да, алкоголь не элитных сортов, качество — так себе, но зато и стоимость — от 120 рублей за бутылку. Большинство тюменских бизнесменов от таких предложений отказываются. Слишком свежа в памяти история с массовым отравлением, после которой коммерсанты начали получать реальные тюремные сроки», — рассказал тюменский предприниматель URA.RU. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что на фоне санкций, которые США и страны ЕС ввели против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, в Тюмень хлынули поддельные автозапчасти из Китая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские бизнесмены отказываются работать с бутлегерами из Казахстана, которые начали агрессивно продвигать в регионе алкогольную продукцию, произведенную в республике. Об этом URA.RU рассказал один из коммерсантов. По его словам, на этом фоне между предпринимателями уже начали возникать конфликты. «После того как крупные зарубежные компании по производству алкоголя из-за санкций решили покинуть российский рынок, активизировались поставщики из Казахстана. Они пытаются завести партнерские отношения с владельцами небольших торговых точек. При этом переговоры ведут очень настойчиво. Иногда — на грани агрессии. Но тюменцы не хотят с ними работать, потому что они предлагают далеко не самые выгодные условия. На этой почве между ними уже были первые ссоры», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он также добавил, что поставщики из Казахстана часто предлагают тюменским бизнесменам алкоголь низкого качества. «Они даже этого не скрывают. Говорят, что, да, алкоголь не элитных сортов, качество — так себе, но зато и стоимость — от 120 рублей за бутылку. Большинство тюменских бизнесменов от таких предложений отказываются. Слишком свежа в памяти история с массовым отравлением, после которой коммерсанты начали получать реальные тюремные сроки», — рассказал тюменский предприниматель URA.RU. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что на фоне санкций, которые США и страны ЕС ввели против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, в Тюмень хлынули поддельные автозапчасти из Китая.