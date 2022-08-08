Теодор Курентзис анонсировал новые концерты в России

08 августа 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Оркестр Теодора Курентзиса также сыграет в городах Австрии и Германии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Дирижер и бывший руководитель Пермского театра оперы и балета анонсировал новые концерты. В сентябре музыкант выступит с оркестром musicAethterna в Москве и Санкт-Петербурге. Информация об этом опубликована на сайте оркестра. В Санкт-Петербурге 2 сентября музыканты выступят в государственной академической капелле в Петербурге. Оркестр исполнит произведения Петра Чайковского: симфоническую поэму «Франческа да Ремини», увертюру-фантазию по Шекспиру «Ромэо и Джульетта» и итальянское каприччио. С этой же программой musicAetherna выступит 4 сентября в московском Зале Зарядье. Там же 26 сентября оркестр Курентзиса даст концерт с произведениями Дмитрия Шостаковича. Также оркестр и хор musicAetherna с августа по ноябрь будет выступать в австрийских и немецких городах. Ранее по требованию посла Украины в Австрии были отменены два концерта Курентзиса. Причиной стало финансирование музыканта банком ВТБ.

Дирижер и бывший руководитель Пермского театра оперы и балета анонсировал новые концерты. В сентябре музыкант выступит с оркестром musicAethterna в Москве и Санкт-Петербурге. Информация об этом опубликована на сайте оркестра. В Санкт-Петербурге 2 сентября музыканты выступят в государственной академической капелле в Петербурге. Оркестр исполнит произведения Петра Чайковского: симфоническую поэму «Франческа да Ремини», увертюру-фантазию по Шекспиру «Ромэо и Джульетта» и итальянское каприччио. С этой же программой musicAetherna выступит 4 сентября в московском Зале Зарядье. Там же 26 сентября оркестр Курентзиса даст концерт с произведениями Дмитрия Шостаковича. Также оркестр и хор musicAetherna с августа по ноябрь будет выступать в австрийских и немецких городах. Ранее по требованию посла Украины в Австрии были отменены два концерта Курентзиса. Причиной стало финансирование музыканта банком ВТБ.