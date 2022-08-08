Курганцы в сентябре останутся без ежедневных рейсов в Москву

09 августа 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Ранее планировалось, что с сентября рейсы из Кургана в Москву будут ежедневными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания NordStar не будет ежедневно выполнять в сентябре рейсы из Москвы в Курган и обратно, как планировалось ранее. Расписание на сентябрь опубликовано на сайте аэропорта Кургана. «Расписание отправления воздушных судов из аэропорта Курган. Курган — Москва (Домодедово). Дни выполнения: Сентябрь 2022: 3, 7, 8, 10, 14, 17, 21, 24, 28, время отправления — 15:00; 5, 12, 19, 26, время отправления — 15:30; 11 сентября 2022 г., время отправления — 07:00», — указано на сайте. На сайте авиакомпании также доступны билеты только на эти рейсы. Помимо этого, там можно купить билеты на октябрьские рейсы в Курган. URA.RU направило запрос по теме на электронный адрес авиакомпании. На момент написания новости, ответ не был получен. Первый самолет, новой для Кургана, авиакомпании приземлился в местном аэропорту 27 июля. До этого в 2022 году рейсы на этом маршруте выполняли авиакомпании Nordwind и «Победа». В июле сообщалось, что до конца лета NordStar будет выполнять рейсы из Кургана в Москву три раза в неделю, а с сентября — ежедневно.

Авиакомпания NordStar не будет ежедневно выполнять в сентябре рейсы из Москвы в Курган и обратно, как планировалось ранее. Расписание на сентябрь опубликовано на сайте аэропорта Кургана. «Расписание отправления воздушных судов из аэропорта Курган. Курган — Москва (Домодедово). Дни выполнения: Сентябрь 2022: 3, 7, 8, 10, 14, 17, 21, 24, 28, время отправления — 15:00; 5, 12, 19, 26, время отправления — 15:30; 11 сентября 2022 г., время отправления — 07:00», — указано на сайте. На сайте авиакомпании также доступны билеты только на эти рейсы. Помимо этого, там можно купить билеты на октябрьские рейсы в Курган. URA.RU направило запрос по теме на электронный адрес авиакомпании. На момент написания новости, ответ не был получен. Первый самолет, новой для Кургана, авиакомпании приземлился в местном аэропорту 27 июля. До этого в 2022 году рейсы на этом маршруте выполняли авиакомпании Nordwind и «Победа». В июле сообщалось, что до конца лета NordStar будет выполнять рейсы из Кургана в Москву три раза в неделю, а с сентября — ежедневно.