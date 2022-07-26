Из Москвы в Курган начала летать новая авиакомпания. Фото

27 июля 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

До 31 августа в Москву можно будет улететь три раза в неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 27 июля приземлился первый самолет авиакомпании NordStar, которая будет выполнять рейсы в Москву. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находившийся в это время в аэропорту. «Эту авиакомпанию мы знаем достаточно давно. Переговоры у нас с ними велись еще в 2014 году. Периодически мы с ними встречались и возвращались к этому, но только сейчас это свершилось», — рассказал журналистам исполнительный директор аэропорта Дмитрий Коваленко. Из Москвы прилетело 143 человека. Из Кургана в Москву улетят 166 человек. Первых пассажиров представители авиакомпании угостили печеньем. Ранее стало известно, что с 27 июля рейсы из Кургана в Москву и обратно будет выполнять NordStar. До 31 августа авиакомпания будет выполнять рейсы три раза в неделю, а с 1 сентября планирует сделать их ежедневными. Ранее местные жители жаловались, что у авиакомпании дорогие билеты на рейсы. Позже билеты подешевели и стали стоить от 4 980 рублей. До NordStar в 2022 году рейсы на этом маршруте выполняли авиакомпании Nordwind и «Победа».

В Кургане 27 июля приземлился первый самолет авиакомпании NordStar, которая будет выполнять рейсы в Москву. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находившийся в это время в аэропорту. «Эту авиакомпанию мы знаем достаточно давно. Переговоры у нас с ними велись еще в 2014 году. Периодически мы с ними встречались и возвращались к этому, но только сейчас это свершилось», — рассказал журналистам исполнительный директор аэропорта Дмитрий Коваленко. Из Москвы прилетело 143 человека. Из Кургана в Москву улетят 166 человек. Первых пассажиров представители авиакомпании угостили печеньем. Ранее стало известно, что с 27 июля рейсы из Кургана в Москву и обратно будет выполнять NordStar. До 31 августа авиакомпания будет выполнять рейсы три раза в неделю, а с 1 сентября планирует сделать их ежедневными. Ранее местные жители жаловались, что у авиакомпании дорогие билеты на рейсы. Позже билеты подешевели и стали стоить от 4 980 рублей. До NordStar в 2022 году рейсы на этом маршруте выполняли авиакомпании Nordwind и «Победа».