Тюмень стала лидером в УрФО по приросту вакансий

09 августа 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

В Тюмени в июле было открыто на 6,1% больше вакансий, чем в июне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюмень заняла второе место среди столиц регионов России по приросту вакансий в июле. Такие данные URA.RU сообщили в рекрутинговой компании HeadHunter. Результат Тюмени стал лучшим в УрФО. «В Тюмени в июле было открыто на 6,1% больше вакансий, чем в июне. Второе место», — значится в исследовании. Третье место в рейтинге занял Екатеринбург (5,9%). В топ-10 также вошел Челябинск (7 место) с показателем прироста в 4,5%. Больше всего вакансий за месяц стало в Волгограде — 6,5%. Негативную динамику исследователи зафиксировали лишь в одном из 25 крупнейших городов, попавших в анализ: в Барнауле количество активных вакансий за месяц сократилось на 0,4%. Ранее агентство писало, что на российском рынке труда начало сокращаться число вакансий. В Минтруде РФ предложили работодателям нанимать беженцев с Донбасса, что позволит компаниями получить субсидии из Фонда социального страхования.

Тюмень заняла второе место среди столиц регионов России по приросту вакансий в июле. Такие данные URA.RU сообщили в рекрутинговой компании HeadHunter. Результат Тюмени стал лучшим в УрФО. «В Тюмени в июле было открыто на 6,1% больше вакансий, чем в июне. Второе место», — значится в исследовании. Третье место в рейтинге занял Екатеринбург (5,9%). В топ-10 также вошел Челябинск (7 место) с показателем прироста в 4,5%. Больше всего вакансий за месяц стало в Волгограде — 6,5%. Негативную динамику исследователи зафиксировали лишь в одном из 25 крупнейших городов, попавших в анализ: в Барнауле количество активных вакансий за месяц сократилось на 0,4%. Ранее агентство писало, что на российском рынке труда начало сокращаться число вакансий. В Минтруде РФ предложили работодателям нанимать беженцев с Донбасса, что позволит компаниями получить субсидии из Фонда социального страхования.