Тюмень стала лидером в УрФО по приросту вакансий

Тюмень заняла второе место среди столиц регионов России по приросту вакансий в июле. Такие данные URA.RU сообщили в рекрутинговой компании HeadHunter. Результат Тюмени стал лучшим в УрФО.
«В Тюмени в июле было открыто на 6,1% больше вакансий, чем в июне. Второе место», — значится в исследовании. Третье место в рейтинге занял Екатеринбург (5,9%). В топ-10 также вошел Челябинск (7 место) с показателем прироста в 4,5%.
Больше всего вакансий за месяц стало в Волгограде — 6,5%. Негативную динамику исследователи зафиксировали лишь в одном из 25 крупнейших городов, попавших в анализ: в Барнауле количество активных вакансий за месяц сократилось на 0,4%.
Ранее агентство писало, что на российском рынке труда начало сокращаться число вакансий. В Минтруде РФ предложили работодателям нанимать беженцев с Донбасса, что позволит компаниями получить субсидии из Фонда социального страхования.
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