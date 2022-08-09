Тюмень стала лидером в УрФО по приросту вакансий

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка вакансий. Челябинск, работа, безработица, поиск работы, рынок труда, ярмарка вакансий
В Тюмени в июле было открыто на 6,1% больше вакансий, чем в июне Фото:

Тюмень заняла второе место среди столиц регионов России по приросту вакансий в июле. Такие данные URA.RU сообщили в рекрутинговой компании HeadHunter. Результат Тюмени стал лучшим в УрФО.

«В Тюмени в июле было открыто на 6,1% больше вакансий, чем в июне. Второе место», — значится в исследовании. Третье место в рейтинге занял Екатеринбург (5,9%). В топ-10 также вошел Челябинск (7 место) с показателем прироста в 4,5%.

Больше всего вакансий за месяц стало в Волгограде — 6,5%. Негативную динамику исследователи зафиксировали лишь в одном из 25 крупнейших городов, попавших в анализ: в Барнауле количество активных вакансий за месяц сократилось на 0,4%.

Ранее агентство писало, что на российском рынке труда начало сокращаться число вакансий. В Минтруде РФ предложили работодателям нанимать беженцев с Донбасса, что позволит компаниями получить субсидии из Фонда социального страхования.

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Тюмень заняла второе место среди столиц регионов России по приросту вакансий в июле. Такие данные URA.RU сообщили в рекрутинговой компании HeadHunter. Результат Тюмени стал лучшим в УрФО. «В Тюмени в июле было открыто на 6,1% больше вакансий, чем в июне. Второе место», — значится в исследовании. Третье место в рейтинге занял Екатеринбург (5,9%). В топ-10 также вошел Челябинск (7 место) с показателем прироста в 4,5%. Больше всего вакансий за месяц стало в Волгограде — 6,5%. Негативную динамику исследователи зафиксировали лишь в одном из 25 крупнейших городов, попавших в анализ: в Барнауле количество активных вакансий за месяц сократилось на 0,4%. Ранее агентство писало, что на российском рынке труда начало сокращаться число вакансий. В Минтруде РФ предложили работодателям нанимать беженцев с Донбасса, что позволит компаниями получить субсидии из Фонда социального страхования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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