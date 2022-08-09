МИД РФ предупредило о катастрофе на Западе из-за обстрела ЗАЭС

09 августа 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Зона радиационного заражения в случае аварии на Запорожской АЭС превысит 5,3 тысячи квадратных километров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за действий киевского режима, солдаты которого продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию, могут пострадать соседние страны. Такое заявление опубликовало Министерство иностранных дел РФ. «Убеждены, что все эти действия Киева были бы невозможны, если бы не встречали поддержку со стороны его западных кураторов. Правительства западных стран продолжают ставить под угрозу безопасность своих граждан ради поощрения провокаций Украины», — говорится на официальном сайте ведомства. Если на объекте случится авария, пострадают не только приграничные районы России и Белоруссии. Удар получит Молдавия, Болгария и Румыния. Отдельно сообщается, что под угрозой окажутся и жители Украины, в частности, Киевской, Одесской и других областей. Пострадать могут Запорожская, Харьковская, Херсонская области, а также Донбасс. ВСУ начали обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны, в августе этого года. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива. Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил атаки на АЭС с самоубийством. таким образом, украинская сторона игнорирует тот факт, что авария на станции может привести к непредсказуемым и беспрецедентным последствиям для всего мира, уточняет «Федеральное агентство новостей». В этом случае Зона радиационного заражения превысит 5,3 тысячи квадратных километров, передает телеканал 360. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от обстрела ВУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за действий киевского режима, солдаты которого продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию, могут пострадать соседние страны. Такое заявление опубликовало Министерство иностранных дел РФ. «Убеждены, что все эти действия Киева были бы невозможны, если бы не встречали поддержку со стороны его западных кураторов. Правительства западных стран продолжают ставить под угрозу безопасность своих граждан ради поощрения провокаций Украины», — говорится на официальном сайте ведомства. Если на объекте случится авария, пострадают не только приграничные районы России и Белоруссии. Удар получит Молдавия, Болгария и Румыния. Отдельно сообщается, что под угрозой окажутся и жители Украины, в частности, Киевской, Одесской и других областей. Пострадать могут Запорожская, Харьковская, Херсонская области, а также Донбасс. ВСУ начали обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны, в августе этого года. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива. Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил атаки на АЭС с самоубийством. таким образом, украинская сторона игнорирует тот факт, что авария на станции может привести к непредсказуемым и беспрецедентным последствиям для всего мира, уточняет «Федеральное агентство новостей». В этом случае Зона радиационного заражения превысит 5,3 тысячи квадратных километров, передает телеканал 360. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от обстрела ВУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года.