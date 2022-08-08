Власти ЯНАО объяснили увеличение взносов на капремонт

Власти увеличат взносы на капремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО повышают ежемесячные взносы на капремонт общего имущества в многоквартирных домах, из-за того, что увеличилась стоимость работ и сами стройматериалы. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

«Увеличение взноса на капитальный ремонт произошло в связи повышением стоимости работ по капитальному ремонту и значительным ростом цен на строительные материалы, необходимые для проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Данные меры приняты во избежание дефицита средств на счетах собственников и недопущения, в связи с этим, нарушения сроков и объемов капремонта МКД», — говорится в пояснении пресс-службы правительства к документу.

Планируется, что взносы вырастут на один рубль с 1 января 2023 года. Документ еще не подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Ранее власти уже поднимали размер взноса за капремонт. С 1 января 2022 года он составляет 11 рублей.