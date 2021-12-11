Власти ЯНАО увеличат взносы на капитальный ремонт

Власти ЯНАО увеличат минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Как сообщается на сайте окружного правительства, в 2022 году сумма минимального взноса составит 11 рублей за квадратный метр в месяц.
«С 1 января 2022 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт составит 11 рублей с квадратного метра площади помещения в месяц», — говорится в сообщении пресс-службы.
В 2021 году в рамках региональной программы капитального ремонта было приведено в порядок 225 многоквартирных домов, что позволило выполнить план на 99%. В 2022 году планируется отремонтировать 258 домов, что на 5% больше.
Помимо этого, в 2021 году было проведено две тысячи инспекционных проверок, в ходе которых специалисты выявили 1794 нарушения в жилищной сфере. За этот год было выдана одна тысяча предписаний об устранении нарушений и составлено 612 протоколов об административных правонарушениях. Из них было вынесено 315 постановлений о наложении штрафов.
Власти ЯНАО увеличат минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Как сообщается на сайте окружного правительства, в 2022 году сумма минимального взноса составит 11 рублей за квадратный метр в месяц. «С 1 января 2022 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт составит 11 рублей с квадратного метра площади помещения в месяц», — говорится в сообщении пресс-службы. В 2021 году в рамках региональной программы капитального ремонта было приведено в порядок 225 многоквартирных домов, что позволило выполнить план на 99%. В 2022 году планируется отремонтировать 258 домов, что на 5% больше. Помимо этого, в 2021 году было проведено две тысячи инспекционных проверок, в ходе которых специалисты выявили 1794 нарушения в жилищной сфере. За этот год было выдана одна тысяча предписаний об устранении нарушений и составлено 612 протоколов об административных правонарушениях. Из них было вынесено 315 постановлений о наложении штрафов.