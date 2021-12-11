Власти ЯНАО увеличат взносы на капитальный ремонт

13 декабря 2021 в 18:32 Размер текста - 17 +

В 2022 году минимальный взнос за капитальный ремонт составит 11 рублей за квадратный метр Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти ЯНАО увеличат минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Как сообщается на сайте окружного правительства, в 2022 году сумма минимального взноса составит 11 рублей за квадратный метр в месяц. «С 1 января 2022 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт составит 11 рублей с квадратного метра площади помещения в месяц», — говорится в сообщении пресс-службы. В 2021 году в рамках региональной программы капитального ремонта было приведено в порядок 225 многоквартирных домов, что позволило выполнить план на 99%. В 2022 году планируется отремонтировать 258 домов, что на 5% больше. Помимо этого, в 2021 году было проведено две тысячи инспекционных проверок, в ходе которых специалисты выявили 1794 нарушения в жилищной сфере. За этот год было выдана одна тысяча предписаний об устранении нарушений и составлено 612 протоколов об административных правонарушениях. Из них было вынесено 315 постановлений о наложении штрафов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ЯНАО увеличат минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Как сообщается на сайте окружного правительства, в 2022 году сумма минимального взноса составит 11 рублей за квадратный метр в месяц. «С 1 января 2022 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт составит 11 рублей с квадратного метра площади помещения в месяц», — говорится в сообщении пресс-службы. В 2021 году в рамках региональной программы капитального ремонта было приведено в порядок 225 многоквартирных домов, что позволило выполнить план на 99%. В 2022 году планируется отремонтировать 258 домов, что на 5% больше. Помимо этого, в 2021 году было проведено две тысячи инспекционных проверок, в ходе которых специалисты выявили 1794 нарушения в жилищной сфере. За этот год было выдана одна тысяча предписаний об устранении нарушений и составлено 612 протоколов об административных правонарушениях. Из них было вынесено 315 постановлений о наложении штрафов.