11 декабря 2021
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Власти ЯНАО увеличат взносы на капитальный ремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2022 году минимальный взнос за капитальный ремонт составит 11 рублей за квадратный метр Фото:

Власти ЯНАО увеличат минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Как сообщается на сайте окружного правительства, в 2022 году сумма минимального взноса составит 11 рублей за квадратный метр в месяц.

«С 1 января 2022 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт составит 11 рублей с квадратного метра площади помещения в месяц», — говорится в сообщении пресс-службы.

В 2021 году в рамках региональной программы капитального ремонта было приведено в порядок 225 многоквартирных домов, что позволило выполнить план на 99%. В 2022 году планируется отремонтировать 258 домов, что на 5% больше.

Помимо этого, в 2021 году было проведено две тысячи инспекционных проверок, в ходе которых специалисты выявили 1794 нарушения в жилищной сфере. За этот год было выдана одна тысяча предписаний об устранении нарушений и составлено 612 протоколов об административных правонарушениях. Из них было вынесено 315 постановлений о наложении штрафов.

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Власти ЯНАО увеличат минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Как сообщается на сайте окружного правительства, в 2022 году сумма минимального взноса составит 11 рублей за квадратный метр в месяц. «С 1 января 2022 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт составит 11 рублей с квадратного метра площади помещения в месяц», — говорится в сообщении пресс-службы. В 2021 году в рамках региональной программы капитального ремонта было приведено в порядок 225 многоквартирных домов, что позволило выполнить план на 99%. В 2022 году планируется отремонтировать 258 домов, что на 5% больше. Помимо этого, в 2021 году было проведено две тысячи инспекционных проверок, в ходе которых специалисты выявили 1794 нарушения в жилищной сфере. За этот год было выдана одна тысяча предписаний об устранении нарушений и составлено 612 протоколов об административных правонарушениях. Из них было вынесено 315 постановлений о наложении штрафов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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