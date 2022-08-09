Из ХМАО появятся прямые авиарейсы в Челябинск

09 августа 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Из ХМАО можно будет летать в Челябинск без пересадок Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В 2023 году планируется запустить прямой авиарейс по маршруту Челябинск — Нижневартовск. Также до конца текущего года будут возобновлены прямые перелеты в Челябинск из Ханты-Мансийска. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Возобновляем рейсы в Ханты-Мансийск в этом году. На следующий год я предложил еще и Нижневартовск. Считаю это важным направлением нашего сотрудничества», — сказано в сообщении ТАСС со ссылкой на слова Текслера. Решение было принято в рамках соглашения между губернатором ХМАО Натальей Комаровой и главой Челябинской области. Оно направлено на сотрудничество между двумя регионами в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах на 2022—2024 годы. Ранее URA.RU писало, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился с промышленной бизнес-миссией в ХМАО. По словам Комаровой, власти округа заинтересованы в локализации в ХМАО предприятий и производственных мощностей.

В 2023 году планируется запустить прямой авиарейс по маршруту Челябинск — Нижневартовск. Также до конца текущего года будут возобновлены прямые перелеты в Челябинск из Ханты-Мансийска. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Возобновляем рейсы в Ханты-Мансийск в этом году. На следующий год я предложил еще и Нижневартовск. Считаю это важным направлением нашего сотрудничества», — сказано в сообщении ТАСС со ссылкой на слова Текслера. Решение было принято в рамках соглашения между губернатором ХМАО Натальей Комаровой и главой Челябинской области. Оно направлено на сотрудничество между двумя регионами в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах на 2022—2024 годы. Ранее URA.RU писало, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился с промышленной бизнес-миссией в ХМАО. По словам Комаровой, власти округа заинтересованы в локализации в ХМАО предприятий и производственных мощностей.