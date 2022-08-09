Челябинского экс-губернатора Дубровского вызвали в суд

Суд вновь пытается связаться с Борисом Дубровским (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского признали ответчиком по делу о банкротстве контролируемого его семьей ПО «Монтажник». Такое решение принял региональный арбитраж по ходатайству конкурсного управляющего Елены Соломки, следует из базы судебных дел. Кредиторы обанкроченного актива добиваются выплаты им порядка 2 млрд рублей.

«В суд от конкурсного управляющего поступило ходатайство о фальсификации доказательств и проведении судебной экспертизы. Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления на 3 сентября 2022 года. Привлечь Дубровского Бориса Александровича в качестве ответчика», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Ранее Соломка добилась судебного ареста около 85 млн рублей на счетах Бориса Дубровского, который сейчас находится за границей. Ранее суд уже безуспешно пытался связаться с ним по другому вопросу. Представители семьи экс-губернатора от общения со СМИ отказываются, как и конкурсный управляющий.

ПО «Монтажник» Дубровские приобрели в начале 2018 года, когда глава семьи занимал должность губернатора. Фирма начала строить конгресс-холл на реке Миасс к саммитам ШОС и БРИКС, назначенным на лето 2020 года. В итоге стройку пришлось заморозить, началось расследование уголовных дел. Экс-директор «Монтажника» Алексей Павлюк отдан под суд по обвинению в мошенничестве, невыплате зарплаты и неуплате налогов — в общей сложности по семи статьям УК РФ.